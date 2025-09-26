Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

"Da messaggi ad azioni di pace", l'appello degli scout per domani pomeriggio ad Alessandria

Sabato 27 settembre 2025 ad Alessandria una tappa della #staffettadipace promossa da AGESCI:
Ore 16:30 – apertura del Villaggio della Pace in Piazzetta della Lega;
Ore 17:30 – flash mob in Piazzetta della Lega;
Ore 18:30 – Veglia di Preghiera presso la Chiesa di Santa Maria di Castello.

Non possiamo restare indifferenti. Ogni giorno le notizie dal mondo ci raccontano di guerre, di sofferenze e di vite spezzate. Gaza, l’Ucraina e tanti altri luoghi ci ricordano che la pace non è un concetto lontano, ma un’urgenza che ci interpella qui e ora. Come scout sentiamo che la nostra voce, i nostri gesti, la nostra comunità possono e devono diventare segni concreti di speranza. Per questo, i gruppi AGESCI Alessandria 1, 2 e 3 hanno scelto di rispondere all’appello lanciato da AGESCI nazionale con la lettera aperta “Teniamo per mano la Pace”. È un invito a non fermarsi alle parole, ma a trasformarle in azioni, a costruire ponti, a generare incontri.
Sabato 27 settembre 2025 vogliamo vivere insieme un pomeriggio che sia testimonianza e impegno, dialogo e preghiera. Alle 16:30, in Piazzetta della Lega, aprirà il Villaggio della Pace: uno spazio semplice ma vivo, fatto di laboratori, di scambi, di volti che si incontrano e si ascoltano. Al villaggio prenderanno parte anche alcune associazioni locali da sempre impegnate per la pace e per la promozione dei diritti umani, per rendere ancora più ricco e plurale il confronto.
Alle 17:30 ci sarà un flash mob: un momento collettivo di “rumore per la pace”, perché non possiamo tacere di fronte alle ingiustizie. Chiediamo a chi vorrà esserci di portare un oggetto che faccia rumore – un tamburo, una pentola, un fischietto – perché quel frastuono diventi un coro, una scossa, un segnale che unisce.
Alle 18:30, ci raccoglieremo nella chiesa di Santa Maria di Castello per una veglia di preghiera, per affidare al silenzio e alla spiritualità ciò che ci sta a cuore, e per rinnovare la nostra volontà di camminare sulla via della pace.
Lo facciamo perché crediamo che la pace sia una scelta quotidiana, non un sogno astratto. Lo facciamo perché il nostro Patto Associativo ci chiede di rispettare la vita, di credere nel bene, di guardare l’altro come un fratello. Lo facciamo perché solo insieme, come comunità, possiamo trasformare la paura in speranza, il rumore in dialogo, il silenzio in preghiera condivisa. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Invitiamo con calore anche le istituzioni locali, civili e religiose, a camminare insieme a noi in questo percorso: perché la pace ha bisogno di mani che la costruiscono, di cuori che la invocano e di comunità che la vivono.

I Gruppi Agesci Alessandria 1,2,3

