Fondazione CRAL: lunedì 29 la proiezione del corto ‘Cuore segreto’ di AIDO Piemonte

Lunedì 29 settembre alle ore 18, presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (piazza Libertà 28), farà tappa il festival itinerante Ottobre Alessandrino con la proiezione del cortometraggio di AIDO Piemonte “Cuore segreto”, tratto dall’omonimo libro dello scrittore Luca Vargiu (Ed. Mazzanti libri 2019).
L’appuntamento, aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, è inserito nel progetto “Influencer del Dono” sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La Sezione Provinciale e il Gruppo Intercomunale AIDO di Alessandria celebrano così la Giornata Nazionale AIDO, offrendo l’opportunità ai cittadini di vedere un film corto che racconta come la donazione degli organi salva vite in modo anonimo e gratuito. Protagonisti due giovani, Artu e Roberto. Le loro vite viaggiano a ritmo differente, una di corsa l’altra a passo ridotto e sarà fondamentale un incontro atteso e inaspettato da uno, non voluto dall’altro, che resterà segreto.
Interverranno 2 degli attori del film, Isabella Tabarini e Fabrizio Rizzolo, il vice presidente di AIDO Piemonte Fabio Arossa, presentati da Nadia Biancato, giornalista e presidente di AIDO locale, con il contributo di più voci: la testimonianza di chi è vivo grazie ad un trapianto, l’impegno di chi opera in una sala operatoria e di chi diffonde la cultura del Dono.

La sala conferenze di Palatium Vetus

