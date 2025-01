‘Cultura e Sviluppo’: domani alle 20.30 un film sulla Shoah per il ‘Progetto genitori’

Riprendono domani sera gli incontri del Progetto Genitori con il Cineforum “Guardiamo un film insieme?”, pensato come momento di condivisione e riflessione trasversale tra genitori e figli.

In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, la serata di domani, venerdì 31 gennaio, con inizio alle 20.30, sarà dedicata alla proiezione del film diretto e interpretato da Claudio Bisio: “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Ispirato all’omonimo romanzo del 2018 di Fabio Bartolomei, è una delicata commedia drammatica che veicola un messaggio importante come la memoria dell’Olocausto, attraverso lo sguardo spensierato dell’infanzia. Il tema centrale dell’amicizia tra i bambini protagonisti si interseca con la tragedia della seconda guerra mondiale e delle deportazioni naziste, ma lo sguardo innocente dei bambini dona al film una leggerezza di fondo che rende la visione fruibile a tutti.

La serata, realizzata in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, vedrà la partecipazione di Barbara Rossi, critico cinematografico, autrice ed esperta di media literacy, e di Patrizia Farello, psicopedagogista, già docente presso l’Istituto Superiore Umberto Eco.