Emis Killa rinuncia a Sanremo: in gara restano 29 cantanti

MILANO (ITALPRESS) – “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”. Così su Instagram il rapper Emis Killa, che avrebbe dovuto partecipare al prossimo Festival. “Confido che tutto si risolva al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival, portando la mia canzone, parlando solo di quella e divertendomi, come avrebbe dovuto essere quest’anno”.

Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival, si legge in una nota, prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75^ edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston.

