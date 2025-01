Ascom, giovedì 6 febbraio la premiazione del concorso ‘Natale al volo’

Si terrà giovedì 6 febbraio, alle ore 18, presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti – Sala Castellani la cerimonia che premierà i vincitori dello shopping natalizio della provincia di Alessandria.

Al numero 58 di via Vochieri ad Alessandria, saranno consegnati i 3 superpremi ad estrazione finale: una crociera per 2 persone nel Mediterraneo, un viaggio per 2 persone a Parigi e buoni acquisto per un valore di 1.500 euro nei negozi del circuito. Saranno presenti anche i commercianti che hanno consegnato i biglietti vincenti e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Il presidente Ascom, Vittorio Ferrari