Attualità Alessandrina Eventi Teatro

Cassinelle: domani alle 18 l’Altro Monferrato presenta il ‘Pinocchio illustrato’ del Teatro della Tosse

DiRaimondo Bovone

Set 27, 2025 , , , , , ,

Cassinelle, domenica 28 settembre – h 18 – ingresso libero Ex Chiesa di Santa Margherita – Museo del Territorio
“PINOCCHIO ILLUSTRATO” con Pietro Fabbri – Regia di Amedeo Romeo e illustrazioni di Paola Ratto
Per tutti i bambini in regalo un bel segnalibro all’uncinetto creato dall’associazione “Fili di lana”
Videoclip al link: https://www.dropbox.com/scl/fi/v75oj2c4r6o2alt5tvn0g/VideoClip-PinocchioIllustrato.mp4?rlkey=bfndpfka1xk5oj2ahl77efwhi&dl=0

Lo spettacolo si ispira a uno dei libri più conosciuti e letti della letteratura italiana, tradotto in moltissime lingue e proposto in innumerevoli versioni cinematografiche e teatrali.
Nel “Pinocchio illustrato” Pietro Fabbri veste i panni del burattino più famoso del mondo e, con l’aiuto di pupazzi e oggetti di scena, racconta le sue avventure in prima persona: l’incontro con quei due furboni del Gatto e la Volpe e con lo spaventoso pescecane, ci racconterà poi della bella Fata Turchina e dei buoni consigli del Grillo Parlante e di tutti gli altri personaggi della storia.

Ma la sua memoria può ingannarsi e allora toccherà ai bambini correggere il racconto. Rammentandogli che ha sì incontrato Mangiafoco, ma non Hansel e Gretel, e che la bella Bambina dai capelli turchini l’ha salvato, ma non c’entrano niente la Strega e Biancaneve.

L’Altro Monferrato si chiuderà martedì 7 ottobre a Novi Ligure (10.30) nel Teatro Giacometti con Yael Rasooly in “Edith et moi!”. Lo spettacolo, prodotto da 4 festival francesi e 1 norvegese, arriva in Italia grazie alla collaborazione tra AgriTeatro, Festival Incanti, Alpe Adria Puppet Festival, La Voce e il Tempo e il Liceo Amaldi di Novi ligure. www.agriteatro.it

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cinema Eventi

‘Ottobre Alessandrino, Mese del Cinema’: si alza il sipario oggi alle 16 in Piazzetta della Lega

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: con la Sambenedettese altra sfida inedita per la Juventus Next Gen

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Eventi Motori

Portacomaro fra le rosse: 41 Ferrari in visita domenica 28 settembre

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Teatro

Cassinelle: domani alle 18 l’Altro Monferrato presenta il ‘Pinocchio illustrato’ del Teatro della Tosse

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 27/9/2025

Set 27, 2025
Attualità Cronaca Video

A Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia

Set 27, 2025
Attualità Alessandrina Cinema Eventi

‘Ottobre Alessandrino, Mese del Cinema’: si alza il sipario oggi alle 16 in Piazzetta della Lega

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x