ACLI, Riforma Disabilità 2025: dal 30 settembre nuove regole per il riconoscimento dell’Invalidità Civile

Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità si estenderà ad altre 9 province italiane, compresa Alessandria. La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una “valutazione di base” unitaria affidata all’INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento.

Le domande presentate entro il 29 settembre 2025 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione. Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 riguarda la modalità per l’avvio del procedimento valutativo.

La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura prevede infatti che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato medico introduttivo” da parte di un medico certificatore. L’invio del “nuovo certificato medico introduttivo” determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale, eventualmente spettante, a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio del certificato stesso.

I cittadini residenti e domiciliati, o anche solamente domiciliati, nelle aree territoriali sperimentali, potranno usare i certificati medici redatti fino al 29 settembre 2025 solo se la domanda amministrativa viene presentata all’INPS entro tale data.

A partire dal 30 settembre 2025, i certificati medici redatti secondo le precedente modalità, ma non ancora inviati insieme alla domanda, non saranno più considerati validi. L’avvio del procedimento per

l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato

medico introduttivo.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico

introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà

adeguatamente assistito dal Patronato ACLI durante l’intero procedimento e sarà possibile, da subito,

comunicare all’INPS tutti i dati socioeconomici necessari per ottenere rapidamente la prestazione

assistenziale eventualmente spettante.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento entro il 29 settembre 2025, per non dover rifare il certificato medico, invitiamo a passare tempestivamente nei nostri uffici.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04