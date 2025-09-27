‘Ottobre Alessandrino, Mese del Cinema’: si alza il sipario oggi alle 16 in Piazzetta della Lega

Dopo il successo della prima edizione, Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema torna ad Alessandria dal 27 settembre al 1° novembre, con un ricco palinsesto.

Proiezioni, incontri, talk, concerti, tavole rotonde, spettacoli dal vivo, laboratori per ragazzi e masterclass vedranno protagonisti tanti volti amati dal grande pubblico.

I NUMERI – Sono previsti 90 appuntamenti in 30 diverse location, per un totale di 100 ospiti (programma completo), in aumento rispetto al 2024 (41 eventi, 20 punti d’interesse e 49 protagonisti), a dimostrazione di un crescente interesse verso la manifestazione e l’impegno da parte di Ottobre Alessandrino per un programma più articolato e per diversi target di pubblico.

I PROTAGONISTI – Ad aprire il Festival un incontro speciale che celebra il successo di una serie cult Rai, “L’Allieva” diretta da Luca Ribuoli. A parlare con lui del fenomeno letterario e televisivo, Alessandra Mastronardi e l’autrice Alessia Gazzola. In collegamento anche Lino Guanciale (all’Alessandrino il 28 ottobre con “Napoleone, la morte di Dio) e Dario Aita.

Sono attesi la giornalista Cecilia Sala, gli attori Enzo Decaro, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, e Cochi Ponzoni, il direttore della Mostra Internazionale di Venezia, Alberto Barbera, che racconterà il ‘suo’ Festival. Ampio spazio ai registi che dialogheranno con il pubblico alessandrino: da Lamberto Bava a Mimmo Calopresti, da Saverio Costanzo a Maurizio Nichetti e Silvio Soldini, fino a Giovanni Tortorici, il divulgatore scientifico Dario Bressanini e il cantautore Vinicio Capossela che chiuderà la rassegna con il concerto “Ad Mortem Festinamus”, in programma il 1° novembre al Teatro Alessandrino, spettacolo ideato e realizzato esclusivamente per l’occasione. Non mancherà la partecipazione di importanti critici cinematografici, come Steve Della Casa, Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli.

CREDITI – L’evento è patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Centro Sperimentale di Cinematografia, Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema di Torino, realizzato in collaborazione con Alessandria Film Festival, Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, Associazione Cultura e Sviluppo, Università del Piemonte Orientale, Alexala, Camera di Commercio di Asti-Alessandria, Teatro Alessandrino, Libraccio, Alegas, Telenergia, AIDO, Inner Wheel, DLF Alessandria e Asti, Casa di Quartiere, Comitato Resistenza e Costituzione, Confagricoltura, con il sostegno del Comune di Alessandria, Fondazione CRAL, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e la sponsorizzazione di Paglieri Spa, Garlando, Toorx, Riccoboni Holding Spa, Borsalino, Syensqo, Firal, Consorzio Barbera e Vini del Monferrato, Mazzetti d’Altavilla, SCM Solutions Capital Management SIM , Rolandi Auto, Kids&Us, Camerano, Felizzaner, Andando e Stando–Libreria con mescita.