Attualità Alessandrina Cinema Eventi

‘Ottobre Alessandrino, Mese del Cinema’: si alza il sipario oggi alle 16 in Piazzetta della Lega

DiRaimondo Bovone

Set 27, 2025 , , , , , ,

Dopo il successo della prima edizione, Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema torna ad Alessandria dal 27 settembre al 1° novembre, con un ricco palinsesto.
Proiezioni, incontri, talk, concerti, tavole rotonde, spettacoli dal vivo, laboratori per ragazzi e masterclass vedranno protagonisti tanti volti amati dal grande pubblico.

I NUMERI – Sono previsti 90 appuntamenti in 30 diverse location, per un totale di 100 ospiti (programma completo), in aumento rispetto al 2024 (41 eventi, 20 punti d’interesse e 49 protagonisti), a dimostrazione di un crescente interesse verso la manifestazione e l’impegno da parte di Ottobre Alessandrino per un programma più articolato e per diversi target di pubblico.

I PROTAGONISTI – Ad aprire il Festival un incontro speciale che celebra il successo di una serie cult Rai, “L’Allieva” diretta da Luca Ribuoli. A parlare con lui del fenomeno letterario e televisivo, Alessandra Mastronardi e l’autrice Alessia Gazzola. In collegamento anche Lino Guanciale (all’Alessandrino il 28 ottobre con “Napoleone, la morte di Dio) e Dario Aita.
Sono attesi la giornalista Cecilia Sala, gli attori Enzo Decaro, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, e Cochi Ponzoni, il direttore della Mostra Internazionale di Venezia, Alberto Barbera, che racconterà il ‘suo’ Festival. Ampio spazio ai registi che dialogheranno con il pubblico alessandrino: da Lamberto Bava a Mimmo Calopresti, da Saverio Costanzo a Maurizio Nichetti e Silvio Soldini, fino a Giovanni Tortorici, il divulgatore scientifico Dario Bressanini e il cantautore Vinicio Capossela che chiuderà la rassegna con il concerto “Ad Mortem Festinamus”, in programma il 1° novembre al Teatro Alessandrino, spettacolo ideato e realizzato esclusivamente per l’occasione. Non mancherà la partecipazione di importanti critici cinematografici, come Steve Della Casa, Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli.

CREDITI – L’evento è patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Centro Sperimentale di Cinematografia, Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema di Torino, realizzato in collaborazione con Alessandria Film Festival, Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, Associazione Cultura e Sviluppo, Università del Piemonte Orientale, Alexala, Camera di Commercio di Asti-Alessandria, Teatro Alessandrino, Libraccio, Alegas, Telenergia, AIDO, Inner Wheel, DLF Alessandria e Asti, Casa di Quartiere, Comitato Resistenza e Costituzione, Confagricoltura, con il sostegno del Comune di Alessandria, Fondazione CRAL, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e la sponsorizzazione di Paglieri Spa, Garlando, Toorx, Riccoboni Holding Spa, Borsalino, Syensqo, Firal, Consorzio Barbera e Vini del Monferrato, Mazzetti d’Altavilla, SCM Solutions Capital Management SIM , Rolandi Auto, Kids&Us, Camerano, Felizzaner,  Andando e Stando–Libreria con mescita.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: con la Sambenedettese altra sfida inedita per la Juventus Next Gen

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Eventi Motori

Portacomaro fra le rosse: 41 Ferrari in visita domenica 28 settembre

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Grifone Throwdown 2025: sport e solidarietà a sostegno della ricerca. Domani alla palestra ‘CrossFit’

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cinema Eventi

‘Ottobre Alessandrino, Mese del Cinema’: si alza il sipario oggi alle 16 in Piazzetta della Lega

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Medicina Top – 27/9/2025

Set 27, 2025
Attualità Costume & Società Curiosità

Roma: piazza San Pietro blindata per il Giubileo con i dissuasori hi-tech ‘made in Italy’

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 27 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 26, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x