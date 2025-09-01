Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”, il 3 e il 6 settembre ad Alessandria e Ponzano Monferrato

L'Ensemble Sergio Gaggia

Che musica! Settembre si apre ad Alessandria con il passo elegante di chi conosce la forza della bellezza e la potenza del tempo. Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” entra nel vivo con 2 appuntamenti ravvicinati, destinati a catturare l’attenzione tanto degli appassionati del repertorio romantico quanto degli estimatori più fedeli delle meraviglie barocche.

MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE – Alle ore 21, l’Auditorium Michele Pittaluga ospiterà l’Ensemble Sergio Gaggia con il concerto “Sturm und Drang”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi e il Comune di Alessandria. In programma, 2 pietre miliari del repertorio per quartetto con pianoforte: Mozart e Mendelssohn.

SABATO 6 SETTEMBRE – L’ensemble L’Archicembalo alle ore 21 animerà la storica chiesa di Sant’Antonio Abate a Salabue di Ponzano Monferrato con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

CREDITI – Sostenuto dalle Fondazioni CRA e CRT, dal Comune di Alessandria e dalla Diocesi di Tortona, con il patrocinio Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Oviglio, Ponzano Monf.to, Montacuto, San Sebastiano Curone e delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato, il Festival si conferma come uno degli appuntamenti più autorevoli e raffinati del panorama culturale piemontese. Un festival che non solo suona, ma pensa, riflette e si fa specchio del tempo. INGRESSO LIBERO senza obbligo di prenotazione.

L’Archicembalo

