Regione Piemonte: dal Governo altri 17.85 milioni di euro per l’emergenza alluvioni

Dal governo altri 17,85 milioni di euro per l’alluvione di aprile 2025. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Musumeci, ha approvato giovedì scorso un ulteriore stanziamento di 17,85 milioni di euro per realizzare gli interventi relativi allo stato d’emergenza degli eventi meteorologici di aprile scorso, nella Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbania. La cifra si aggiunge ai 17,7 milioni già stanziati dal governo nel mese di giugno, alzano il totale dei fondi a 35.5 milioni di euro.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi: «Si tratta di risorse importanti che consentono di proseguire le opere di somma urgenza e gli interventi di ripristino dei danni provocati dalle piogge eccezionali di quei giorni. I tecnici della Regione hanno lavorato con i colleghi degli enti locali e del Dipartimento della Protezione civile per la stima precisa dei danni, e questo ulteriore stanziamento di risorse conferma l’attenzione del governo per il nostro territorio e la volontà di intervenire rapidamento per il ripristino delle opere più urgente»