Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: dal Governo altri 17.85 milioni di euro per l’emergenza alluvioni

DiRaimondo Bovone

Set 1, 2025 , , , ,

Dal governo altri 17,85 milioni di euro per l’alluvione di aprile 2025. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Musumeci, ha approvato giovedì scorso un ulteriore stanziamento di 17,85 milioni di euro per realizzare gli interventi relativi allo stato d’emergenza degli eventi meteorologici di aprile scorso, nella Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbania. La cifra si aggiunge ai 17,7 milioni già stanziati dal governo nel mese di giugno, alzano il totale dei fondi a 35.5 milioni di euro.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Protezione civile  Marco Gabusi: «Si tratta di risorse importanti che consentono di proseguire le opere di somma urgenza e gli interventi di ripristino dei danni provocati dalle piogge eccezionali di quei giorni. I tecnici della Regione hanno lavorato con i colleghi degli enti locali e del Dipartimento della Protezione civile per la stima precisa dei danni, e questo ulteriore stanziamento di risorse conferma l’attenzione del governo per il nostro territorio e la volontà di intervenire rapidamento per il ripristino delle opere più urgente»

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia

Confagricoltura: “L’accordo sui dazi pone fine all’incertezza, ma avanti con le trattative”

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, i lavori estivi sulle strade di città e sobborghi

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “L’Europa ha un piano preciso per l’invio di truppe in Ucraina”

Set 1, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: dal Governo altri 17.85 milioni di euro per l’emergenza alluvioni

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestato un uomo che in auto aveva una pistola clandestina

Set 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Roma: arrestato un 23enne, aveva droga, armi e falsi distintivi

Set 1, 2025
Attualità Alessandrina Economia

Confagricoltura: “L’accordo sui dazi pone fine all’incertezza, ma avanti con le trattative”

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x