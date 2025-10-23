Attualità Alessandrina Eventi Under 30

ACI Alessandria: sicurezza stradale a scuola con simulatore di guida e percorso ‘alcol-vista’

DiRaimondo Bovone

Ott 23, 2025 , , , , , ,

Si è svolta venerdì scorso, 17 ottobre, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Alessandria, l’edizione 2025 di E-Mobility, manifestazione dedicata ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Anche quest’anno l’Automobile Club Alessandria ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, portando un contributo formativo e coinvolgente rivolto agli studenti.
Il direttore dell’ACI Alessandria, dott. Rossi e il direttore della Motorizzazione Civile di Alessandria, dott. Allegro, hanno tenuto un intervento particolarmente apprezzato dai ragazzi, volto a sensibilizzarli sui pericoli della strada e sull’importanza di diventare conducenti consapevoli e responsabili.

Dopo l’intervento del dott. Allegro, forte emozione e coinvolgimento ha destato tra i ragazzi la testimonianza di Maria Grazia Di Virgilio, sorella di Aldo, vittima di omicidio stradale in Alessandria, che ha raccontato la sua esperienza e il lavoro di prevenzione come responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada.
Nell’aula Martino, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza immersiva grazie al simulatore di guida in realtà virtuale messo a disposizione da ACI Alessandria. Il dispositivo, basato su un software sviluppato dal circuito ACI Ready2Go, ha permesso di sperimentare diverse modalità di guida (città, autostrada, circuito), offrendo un’occasione concreta per comprendere meglio le regole della circolazione, la segnaletica e i comportamenti corretti alla guida.

Gli studenti hanno potuto poi cimentarsi nel “percorso alcol-vista”, attività pratica che simula gli effetti della guida in stato di ebbrezza, evidenziando in modo chiaro e diretto quanto alcol e guida siano incompatibili.
Così a fine giornata il direttore dell’Automobile Club Alessandria, dott. Umberto Rossi: “Essere presenti a E-Mobility significa investire nel futuro, perché parlare di sicurezza e responsabilità con i giovani è il modo più concreto per costruire una mobilità più consapevole e rispettosa di tutti”.
INFO – Automobile Club Alessandria – Tel. 0131-260553 / 331-7322407
E-mail: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

A Trisobbio la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, domenica 26 ottobre al borgo medievale

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Il Campobasso vince 1-0 al Moccagatta, Juve Next Gen beffata al 95′ da un tiro-cross

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Under 30

ACI Alessandria: sicurezza stradale a scuola con simulatore di guida e percorso ‘alcol-vista’

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

A Trisobbio la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, domenica 26 ottobre al borgo medievale

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: l’Atalanta pareggia in casa, 0-0 con lo Slavia Praga

Ott 23, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x