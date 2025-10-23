ACI Alessandria: sicurezza stradale a scuola con simulatore di guida e percorso ‘alcol-vista’

Si è svolta venerdì scorso, 17 ottobre, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Alessandria, l’edizione 2025 di E-Mobility, manifestazione dedicata ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Anche quest’anno l’Automobile Club Alessandria ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, portando un contributo formativo e coinvolgente rivolto agli studenti.

Il direttore dell’ACI Alessandria, dott. Rossi e il direttore della Motorizzazione Civile di Alessandria, dott. Allegro, hanno tenuto un intervento particolarmente apprezzato dai ragazzi, volto a sensibilizzarli sui pericoli della strada e sull’importanza di diventare conducenti consapevoli e responsabili.

Dopo l’intervento del dott. Allegro, forte emozione e coinvolgimento ha destato tra i ragazzi la testimonianza di Maria Grazia Di Virgilio, sorella di Aldo, vittima di omicidio stradale in Alessandria, che ha raccontato la sua esperienza e il lavoro di prevenzione come responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada.

Nell’aula Martino, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza immersiva grazie al simulatore di guida in realtà virtuale messo a disposizione da ACI Alessandria. Il dispositivo, basato su un software sviluppato dal circuito ACI Ready2Go, ha permesso di sperimentare diverse modalità di guida (città, autostrada, circuito), offrendo un’occasione concreta per comprendere meglio le regole della circolazione, la segnaletica e i comportamenti corretti alla guida.

Gli studenti hanno potuto poi cimentarsi nel “percorso alcol-vista”, attività pratica che simula gli effetti della guida in stato di ebbrezza, evidenziando in modo chiaro e diretto quanto alcol e guida siano incompatibili.

Così a fine giornata il direttore dell’Automobile Club Alessandria, dott. Umberto Rossi: “Essere presenti a E-Mobility significa investire nel futuro, perché parlare di sicurezza e responsabilità con i giovani è il modo più concreto per costruire una mobilità più consapevole e rispettosa di tutti”.

INFO – Automobile Club Alessandria – Tel. 0131-260553 / 331-7322407

E-mail: [email protected]