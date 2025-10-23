A Trisobbio la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, domenica 26 ottobre al borgo medievale

Domenica 26 ottobre andrà in scena la 7^ edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Trisobbio: i cercatori sono al lavoro per soddisfare le richieste delle migliaia di visitatori del Borgo medievale che, ogni anno, si anima durante tutta la giornata con stand, iniziative, manifestazioni, mostra mercato e premiazione dei migliori tartufi, bancarelle di prodotti tipici e punti ristoro.

È previsto un servizio navetta gratuito con partenza alle piscine di Trisobbio; in caso di maltempo la Fiera sarà rinviata alla domenica successiva, 2 novembre.

Programma: trisobbio.eu – Prenotazioni: fisaralessandria.com.

Il Castello di Trisobbio

Si potrà visitare la Torre del Castello di Trisobbio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ove sarà anche allestita una mostra di pittura; tornano i Falconeri che faranno esibizioni tra il pubblico e mostreranno i rapaci; esibizione dei Fabbri Ferrai e dei Maestri Falegnami; al Salone del Vecchio Asilo laboratori di degustazione (prenotazioni online e al Punto Informativo in loco). I Laboratori didattici per i bambini saranno svolti nell’Area Giochi a partire dalle ore 10.

Attivi i punti ristoro, gli stand e lo street food, mentre il servizio di pranzo e cena sarà con piatti a base di tartufo ed è necessaria la prenotazione nei locali esercenti: Ristorante Castello (345-6044090), Ristorante L’Alfiere (0143-1870275), Trattoria S.A.O.M.S. (338-4407076).

LE PAROLE – Così il sindaco di Trisobbio Marco Comaschi: “Una edizione della Fiera di assoluto livello, con una novità assoluta: prima Fiera ad adottare, su adesione dei singoli ricercatori, la tracciabilità del Tartufo bianco pregiato dell’Alto Monferrato, sviluppata dalla APS “Tartufo Bianco Pregiato Comuni dell’Alto Monferrato”, di cui Trisobbio fa parte, e dall’Università del Piemonte Orientale”.