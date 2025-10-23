Go-kart: bene Sammartano a Jesolo, con i piazzamenti arriva il 9° posto in classifica

Missione compiuta per Lorenzo Sammartano che nell’ultimo appuntamento del tricolore Senior del Rotax Max Challenge sulla “Pista Azzurra” di Jesolo ottiene 2 importanti piazzamenti che gli permettono di risalire nella “top ten” della graduatoria generale chiusa in 9^ posizione, su 49 piloti complessivi classificati Però sulla base della classifica che tiene conto degli scarti, il posto finale è il 15°. Comunque niente male davvero per la prima stagione da ‘senior’.

IN GARA – Il driver alessandrino del team comasco Mkc Motorsport si è messo in evidenza già nel corso del warm-up: 2° posto in batteria e 3° miglior tempo assoluto.

Nel corso di gara 1 c’è la conferma dell’ottimo passo, infatti arriva un 2° posto sotto la bandiera a scacchi (3° miglior tempo in gara) che fa morale e classifica.

In gara 2 arriva il piazzamento in 5^ posizione, con un po’ di rammarico per un piccolo svantaggio tecnico (gomme già usate dalla manche precedente, rispetto ad altri piloti dotati di pneumatici più freschi) mantenendo un ritmo costante e competitivo.

In finale con grandi aspettative, Lorenzo al 5° giro ha avuto un contatto con un altro pilota, spegnendo ogni speranza di rimonta: fermo sul prato per i danni, a fine gara Lorenzo è riuscito a recuperare il kart, passando regolarmente dalla pesa e chiudendo al 32° posto.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Sammartano dopo l’ultimo weekend di gare: “Dal punto di vista della prestazione sono soddisfatto, perché sono stato spesso davanti a concorrenti con molta più esperienza. Il mio motore ha solo il pistone nuovo, con già molte gare alle spalle. Diciamo che a Jesolo è mancata solo la ciliegina sulla torta, ma da ogni gara c’è sempre da imparare qualcosa, anche se non tutto fila liscio come si vorrebbe”.

