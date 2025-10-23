Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: bene Sammartano a Jesolo, con i piazzamenti arriva il 9° posto in classifica

Ott 23, 2025
Lorenzo Sammartano ai box (foto Elia Carlino)

Missione compiuta per Lorenzo Sammartano che nell’ultimo appuntamento del tricolore Senior del Rotax Max Challenge sulla “Pista Azzurra” di Jesolo ottiene 2 importanti piazzamenti che gli permettono di risalire nella “top ten” della graduatoria generale chiusa in 9^ posizione, su 49 piloti complessivi classificati Però sulla base della classifica che tiene conto degli scarti, il posto finale è il 15°. Comunque niente male davvero per la prima stagione da ‘senior’.

IN GARA – Il driver alessandrino del team comasco Mkc Motorsport si è messo in evidenza già nel corso del warm-up: 2° posto in batteria e 3° miglior tempo assoluto.
Nel corso di gara 1 c’è la conferma dell’ottimo passo, infatti arriva un 2° posto sotto la bandiera a scacchi (3° miglior tempo in gara) che fa morale e classifica.
In gara 2 arriva il piazzamento in 5^ posizione, con un po’ di rammarico per un piccolo svantaggio tecnico (gomme già usate dalla manche precedente, rispetto ad altri piloti dotati di pneumatici più freschi) mantenendo un ritmo costante e competitivo.
In finale con grandi aspettative, Lorenzo al 5° giro ha avuto un contatto con un altro pilota, spegnendo ogni speranza di rimonta: fermo sul prato per i danni, a fine gara Lorenzo è riuscito a recuperare il kart, passando regolarmente dalla pesa e chiudendo al 32° posto.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Sammartano dopo l’ultimo weekend di gare: “Dal punto di vista della prestazione sono soddisfatto, perché sono stato spesso davanti a concorrenti con molta più esperienza. Il mio motore ha solo il pistone nuovo, con già molte gare alle spalle. Diciamo che a Jesolo è mancata solo la ciliegina sulla torta, ma da ogni gara c’è sempre da imparare qualcosa, anche se non tutto fila liscio come si vorrebbe”.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

