Alessandria: la nuova guida turistica di Angelo Bottiroli in dono a scuole e biblioteche

Raimondo Bovone

Dic 4, 2025

L’ultima Guida Turistica della città di Alessandria risale all’anno 2000 e fu realizzata dal Touring Club Italiano. Nel frattempo le cose sono cambiate, la tecnologia ha preso il sopravvento e le guide di carta sono cadute in disuso. Per questo motivo proporre un libro turistico così sembra un po’ fuori moda, visto che tutto si ha su internet e sullo smartphone, ma l’idea è stata unire le cose.
Così é nata “Conoscere Alessandria – Guida interattiva illustrata turistica, storica e culturale della città” scritta da Angelo Bottiroli, già autore di 18 libri, disponibile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e tutti gli stores dove rimarrà per almeno 15 anni.

Un volume di 152 pagine in carta patinata, con oltre 200 fotografie e 100 codici QR, per scoprire Alessandria, utile ai turisti e anche a tutti i suoi abitanti, che spesso non sanno cogliere aspetti positivi e bellezza recondita di un capoluogo di provincia ricco di storia, monumenti, chiese e musei.
Piazza Garibaldi è una delle piazze porticate più grandi d’Italia, il campanile del Duomo è terzo più alto del Paese e il centro storico è ricco di palazzi d’epoca, ma tutto va ricercato perché le bellezze di Alessandria sono sparse qua e là e alcune delle quali sconosciute persino ai suoi abitanti.
Questo è un libro interattivo, dotato di tanti codici QR che rimandano a video ed approfondimenti, ed ha lo scopo di dare il giusto valore ad una città bella che merita di essere visitata.

Attualità Alessandrina

‘Qualità della vita’: nella classifica del Sole24Ore Alessandria perde 6 posizioni, è al 70° posto

Dic 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Il Giro d’Italia 2026 in provincia: arrivo a Novi il 21 maggio e partenza da Alessandria il 22

Dic 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Politica

UDC: il Comitato provinciale di Alessandria e l’incontro su ‘Dottrina sociale e politica’

Dic 3, 2025 Raimondo Bovone
