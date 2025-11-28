Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Spigno Monferrato tra storia, comunità e solidarietà: domani sera al Teatro Vasconi

Nov 28, 2025

Spigno Monferrato rafforza il proprio legame con la storia e la comunità grazie a un nuovo progetto culturale dedicato ai processi per stregoneria del XVI e XVII secolo, reso possibile dalla collaborazione con l’Archivio storico della Diocesi di Savona-Noli. La Pro Loco ha infatti acquisito – con autorizzazione dell’Archivio – le riproduzioni digitali dei principali fascicoli inquisitoriali riguardanti Spigno, grazie al supporto del direttore don Gianluigi Caneto, delle archiviste Massimiliana Bugli ed Enrica Gasco, e dell’archivista volontaria Sarah Pagano, che ha realizzato materialmente la digitalizzazione.
Il progetto, curato dalla Pro Loco e dalle altre associazioni locali, mette le riproduzioni a disposizione di studiosi, studenti e appassionati, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Spigno Monferrato.
L’intero incasso della serata sarà devoluto al Comune per affrontare i danni dell’alluvione.

Sabato 29 novembre – ore 22 – Teatro Comunale Franco Vasconi – Spigno Monferrato
“DANCE & DON’T FORGET” – Serata solidale – Una notte di musica e condivisione organizzata da Disco Storia Eventi con la Pro Loco di Spigno, sponsorizzata da S.I.F.EL Spa. – Special guest: DJ Mauro Vay Closing party: DJ Cionco – Diretta su Radio Vega Live
SERVIZIO BAR – INGRESSO GRATUITO

