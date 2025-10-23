Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

DiRaimondo Bovone

Ott 23, 2025 , , , ,

I Lions di Alessandria ritornano in piazza con una nuova iniziativa di prevenzione sanitaria dedicata ai più piccoli: è la campagna di prevenzione pediatrica “Salute 10 e Lode!” riservata a per bambini e ragazzi sino a 18 anni d’età,  che permetterà a tanti giovani di ricevere consulenza medica gratuita per quanto concerne numerose specialità: cardiologia, auxologia, endocrinologia, ortopedia, chirurgia, neuropsichiatria, celiachia, allergologia, oculistica; inoltre saranno effettuate lezioni pratiche di primo soccorso e salvavita per adulti e non. 

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre ad Alessandria, nella piazza antistante il centro commerciale Pacto, spalto Marengo 44, dalle 9 alle 13.

L’iniziativa rientra nel programma di prevenzione sanitaria gratuita che gli 8 club Lions di Alessandria: Emergency & Rescue capofila del progetto, Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Bosco Marengo Ecolife, Alessandria Cittadella, Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie e dal Leo Club Alessandria che offriranno l’opportunità alla popolazione alessandrina, grazie al fondamentale supporto dei loro soci, dei volontari e di tanti medici disponibili verso chi ha più bisogno di cura e attenzione.

CREDITI – La giornata è promossa in collaborazione con il Comune di Alessandria, con il Patrocinio della Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria e della Provincia di Alessandria, insieme all’associazione Due Fiumi, i volontari del Gruppo Leonardo Regione Piemonte Protezione Civile Alluvioni Piovera, la Croce Rossa comitato di Alessandria e la Croce Verde Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA Sport Video

Il ministro Abodi: “Lo stop alle trasferte di tifosi sia elemento di responsabilizzazione”

Ott 23, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 23 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Mondo

Cina: 93 milioni di passeggeri in 7 anni sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Ott 22, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: l’Atalanta pareggia in casa, 0-0 con lo Slavia Praga

Ott 23, 2025
Calcio Sport

Champions League: Juve battuta 1-0 al Bernabeu, la decide Bellingham

Ott 23, 2025
IN EVIDENZA Sport Video

Il ministro Abodi: “Lo stop alle trasferte di tifosi sia elemento di responsabilizzazione”

Ott 23, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x