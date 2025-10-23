Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

I Lions di Alessandria ritornano in piazza con una nuova iniziativa di prevenzione sanitaria dedicata ai più piccoli: è la campagna di prevenzione pediatrica “Salute 10 e Lode!” riservata a per bambini e ragazzi sino a 18 anni d’età, che permetterà a tanti giovani di ricevere consulenza medica gratuita per quanto concerne numerose specialità: cardiologia, auxologia, endocrinologia, ortopedia, chirurgia, neuropsichiatria, celiachia, allergologia, oculistica; inoltre saranno effettuate lezioni pratiche di primo soccorso e salvavita per adulti e non.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre ad Alessandria, nella piazza antistante il centro commerciale Pacto, spalto Marengo 44, dalle 9 alle 13.

L’iniziativa rientra nel programma di prevenzione sanitaria gratuita che gli 8 club Lions di Alessandria: Emergency & Rescue capofila del progetto, Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Bosco Marengo Ecolife, Alessandria Cittadella, Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie e dal Leo Club Alessandria che offriranno l’opportunità alla popolazione alessandrina, grazie al fondamentale supporto dei loro soci, dei volontari e di tanti medici disponibili verso chi ha più bisogno di cura e attenzione.

CREDITI – La giornata è promossa in collaborazione con il Comune di Alessandria, con il Patrocinio della Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria e della Provincia di Alessandria, insieme all’associazione Due Fiumi, i volontari del Gruppo Leonardo Regione Piemonte Protezione Civile Alluvioni Piovera, la Croce Rossa comitato di Alessandria e la Croce Verde Alessandria.