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Lions Alessandria Host e Leo Club: donata all’AVIS una poltrona per i donatori di sangue

DiRaimondo Bovone

Lug 27, 2026 , , , , , , ,

C’è una nuova poltrona che presto accoglierà i donatori di sangue dell’AVIS Comunale di Alessandria. Una poltrona semplice, certo, ma carica di significato: è il frutto di una comunità che si è mossa, ha partecipato, ha scelto di esserci. Nasce dal calore di una serata speciale, dove circa 200 persone hanno condiviso sorrisi, parole, musica e solidarietà, degustando le specialità della pasticceria Zoccola, nella cornice del Golf Club La Serra di Valenza, grazie all’impegno del Lions Club Alessandria Host e dei giovani del Leo Club Alessandria.

La serata non è stata solo un evento: è stata un incontro. Soci Lions, amici, cittadini di ogni età si sono ritrovati attorno ad un obiettivo che parla di cura, di attenzione, di responsabilità verso gli altri. Una comunità che ha scelto di sostenere chi, ogni giorno, dona una parte di sé per salvare vite. Tra i presenti, il presidente di AVIS Comunale Fabrizio Gamba e Giuseppe Massara, che a febbraio gli ha passato il testimone. Le loro parole, rivolte ai Lions, ai Leo e a tutti i partecipanti, sono state un ringraziamento sincero, quasi commosso: un ‘grazie’ che non riguarda solo la poltrona, ma ciò che essa rappresenta. Un dono pensato per i volontari, cuore pulsante dell’Associazione, che con il loro gesto silenzioso e costante rendono possibile ciò che spesso diamo per scontato.
Grande soddisfazione anche da parte del presidente del Lions Alessandria Host, Pierpaolo Fracchia, e dell’instancabile organizzatore della serata, Marcello Canestri, anima del club e promotore di iniziative che sanno unire eleganza, convivialità e impegno civile.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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