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Salute: i progestinici, gli ormoni sintetici che aiutano le donne

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Lug 27, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Progestinici: che cosa sono questi ormoni sintetici e perché sono preziosi per la salute della donna? Nel centoquarantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche dei progestinici e le loro proprietà farmacologiche che li rendono preziosi per personalizzare le terapie in funzione del principale problema di salute che la donna presenta. Per esempio, per la terapia dell’endometriosi fin dall’adolescenza; in peri e post menopausa nelle donne a rischio di ipertensione, e ancora più importante, nella prevenzione dei cancri dell’endometrio, in netto incremento delle donne obese, anche in Italia, quando il progesterone naturale non basta.

sat/gsl

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