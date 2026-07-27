Novi Ligure: con l’economia circolare di ACOS l’acqua depurata pulisce le strade

Gestione Ambiente e Gestione Acqua, società del Gruppo ACOS, annunciano l’avvio di un rilevante progetto di economia circolare, concepito come modello virtuoso di sostenibilità e di valorizzazione delle risorse del territorio. L’iniziativa prevede l’impiego dell’acqua depurata, in uscita dall’impianto di Novi Ligure, per rifornire i mezzi dedicati al lavaggio e allo spazzamento stradale, rafforzando così l’impegno del Gruppo ACOS verso la transizione ecologica. In questo modo, un’acqua che non è potabile e non potrebbe essere usata nelle case, viene recuperata per un servizio pubblico essenziale, azzerando gli sprechi e l’impiego di acqua potabile per la pulizia delle strade.

Questa collaborazione è stata resa possibile dopo che Gestione Acqua ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua depurata per un riuso civile. Successivamente, Gestione Ambiente ha potuto valorizzare una tubazione già esistente nei pressi della propria sede di Strada di Boscomarengo, realizzando un’area dedicata al rifornimento delle spazzatrici.

Nei primi 6 mesi di attività, il progetto ha consentito il risparmio di 150.000 litri di acqua potabile, quantità che equivale al consumo di 1 persona che utilizza 200 litri d’acqua al giorno per circa 2 anni. Con questa sinergia, Gestione Ambiente e Gestione Acqua confermano il proprio impegno verso la salvaguardia dell’ambiente e l’innovazione, offrendo un contributo tangibile alla crescita sostenibile.

A Novi le strade si lavano con l’acqua depurata