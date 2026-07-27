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Mondiali di scherma: 3 argenti per l’Italia

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Lug 27, 2026


HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Tre medaglie, tutte d’argento, nelle prime due giornate di finali individuali per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong, in corso sulle pedane della Asia-World Arena. A rompere il ghiaccio sono stati due azzurri delle Fiamme Oro, Giulia Rizzi nella spada e Filippo Macchi nel fioretto: la friulana si è arresa alla coreana Song Sera per 9-8 alla priorità, mentre il toscano ha ceduto per 15-2 al ceco Choupenitch. Ed è d’argento anche il romano delle Fiamme Oro Davide Di Veroli nella spada, piegato 12-11 dallo svizzero Malcotti nell’assalto per il titolo iridato.
mc/gtr

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