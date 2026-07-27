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Parcheggi ad Alessandria: rinnovato quello di piazza Divina Provvidenza

DiRaimondo Bovone

Lug 27, 2026 , , , , ,
Foto park4night

Parcheggio era prima e parcheggio è rimasto. Sempre gratis, cioè con le linee bianche. Nelle ultime settimane sono stati effettuati da parte del Comune i lavori di riqualificazione di piazza Divina Provvidenza, con la pulizia dei polloni, la sistemazione delle panchine, l’asfaltatura della piazza intera, piuttosto ammalorata, la tracciatura delle linee bianche per definire gli stalli per le auto e la segnaletica orizzontale per tracciare la viabilità interna. Per finire, sono state effettuate la pulizia straordinaria del camminamento pedonale e la potatura dei rami troppo bassi.
Insomma, un bel parcheggio tirato a nuovo. Si spera che anche gli altri parcheggi pubblici cittadini vengano trattati così.

Veduta aerea della piazza, dietro l’istituto Michel

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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