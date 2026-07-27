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Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City

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Lug 27, 2026


QUEBEC CITY (CANADA) (ITALPRESS) – Il Canada si conferma un mercato strategico per il vino italiano e per il percorso di internazionalizzazione del settore. A QuébecCity, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare, ormeggiata in occasione del Rendez-vous naval de Québec, è stata presentata la nuova edizione di Vinitaly.Usa, in programma il 26 e 27 ottobre a New York. L’iniziativa è stata organizzata da Agenzia ICE in collaborazione con Veronafiere e Vinitaly.
mgg/gtr

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