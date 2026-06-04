Attualità Alessandrina Eventi Motori

Automobile Club Alessandria celebra Roberto Mastrazzo, premiato al merito sportivo 2025

DiRaimondo Bovone

Giu 4, 2026 , , , , , , , ,

Lo sport automobilistico non è soltanto competizione e spettacolo, ma è anche scuola di disciplina, preparazione tecnica, lavoro di squadra e rispetto delle regole. Valori che l’Automobile Club promuove quotidianamente attraverso iniziative, formazione e supporto alle realtà del territorio.
Per questo motivo è stato dedicato un momento speciale a coloro che, con impegno e professionalità, contribuiscono alla crescita del motorsport non soltanto in gara, ma anche dietro le quinte, in ruoli fondamentali per la sicurezza e il corretto svolgimento delle competizioni.
Un importante riconoscimento è andato a Roberto Mastrazzo, storico Ufficiale di Gara dell’Automobile Club Alessandria, insignito del Premio al Merito Sportivo 2025. Un premio che rappresenta il giusto tributo ad anni di impegno, competenza, professionalità e passione dedicati al mondo dello sport automobilistico, svolgendo con serietà e dedizione un ruolo fondamentale all’interno delle competizioni e contribuendo alla crescita del movimento sportivo del territorio. Un riconoscimento particolare è andato inoltre ad Alessandra Mastrazzo e Antonio Petroccia, che hanno brillantemente superato l’esame da Verificatore Tecnico.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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