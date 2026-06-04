Automobile Club Alessandria celebra Roberto Mastrazzo, premiato al merito sportivo 2025

Lo sport automobilistico non è soltanto competizione e spettacolo, ma è anche scuola di disciplina, preparazione tecnica, lavoro di squadra e rispetto delle regole. Valori che l’Automobile Club promuove quotidianamente attraverso iniziative, formazione e supporto alle realtà del territorio.

Per questo motivo è stato dedicato un momento speciale a coloro che, con impegno e professionalità, contribuiscono alla crescita del motorsport non soltanto in gara, ma anche dietro le quinte, in ruoli fondamentali per la sicurezza e il corretto svolgimento delle competizioni.

Un importante riconoscimento è andato a Roberto Mastrazzo, storico Ufficiale di Gara dell’Automobile Club Alessandria, insignito del Premio al Merito Sportivo 2025. Un premio che rappresenta il giusto tributo ad anni di impegno, competenza, professionalità e passione dedicati al mondo dello sport automobilistico, svolgendo con serietà e dedizione un ruolo fondamentale all’interno delle competizioni e contribuendo alla crescita del movimento sportivo del territorio. Un riconoscimento particolare è andato inoltre ad Alessandra Mastrazzo e Antonio Petroccia, che hanno brillantemente superato l’esame da Verificatore Tecnico.

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