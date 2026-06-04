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Torna ‘Alessandria Barocca e non solo…’: il 7 giugno si parte con ‘Le vie dell’acqua, dalla Laguna al Tamigi’

DiRaimondo Bovone

Giu 4, 2026 , , , , , , ,
L'Archicembalo

Partirà domenica 7 giugno alle 21, nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, la XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, storica rassegna promossa da Associazione Pantheon ETS e diretta da Daniela Demicheli, divenuta negli anni uno dei principali appuntamenti musicali del territorio. Saranno 13 gli eventi in programma, distribuiti dal 7 giugno all’8 novembre, ospitati in chiese, sale storiche, palazzi istituzionali e luoghi di particolare pregio artistico di Alessandria e provincia, in un percorso che unirà musica barocca, repertorio cameristico, concerti narrati e dialoghi interdisciplinari tra parola, immagini e suono.

La Chiesa di via San Giacomo della Vittoria

Ad inaugurare il Festival sarà, domenica 7 giugno, il concerto “Le vie dell’acqua: dalla Laguna al Tamigi”, affidato all’ensemble residente L’Archicembalo, con la partecipazione di Michele Favaro, oboe solista: attraverso le suggestioni sonore dell’acqua, l’itinerario musicale condurrà il pubblico dalla Venezia barocca all’Inghilterra del Tamigi, nel segno del grande repertorio del ‘600 e ‘700. Giunto alla sua 17^ edizione, il Festival conferma la propria identità artistica: da un lato la valorizzazione della musica antica, eseguita secondo prassi storicamente informate, dall’altro il dialogo con il repertorio dal Classicismo al Novecento e alla contemporaneità, in una prospettiva aperta alla contaminazione tra arti e linguaggi.

La programmazione si svilupperà tra Alessandria, Tortona, Litta Parodi, Spinetta Marengo, Salabue di Ponzano Monferrato, Valmadonna, San Sebastiano Curone e Oviglio, confermando una vocazione che da sempre caratterizza il Festival: portare la grande musica nei luoghi del patrimonio storico e architettonico.
Il Festival è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona, Consiglio Regionale del Piemonte, nonché collaborazione e partnership con enti pubblici vari tra cui: Iren–Alegas, Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, Conservatorio Antonio Vivaldi, le diocesi coinvolte nella programmazione concertistica, i Comuni e i sobborghi partner del Festival, Pro Loco, associazioni culturali e realtà territoriali.

L’Archicembalo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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