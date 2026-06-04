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Croce Rossa Alessandria: nuova ambulanza donata dalla Fondazione CRAL

DiRaimondo Bovone

Giu 4, 2026 , , , , , , ,

La cerimonia ufficiale è avvenuta sabato 30 maggio, nel cortile copeto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Per il Comitato crocerossino il nuovo mezzo rappresenta un potenziamento dei servizi di emergenza e assistenza sanitaria sul territorio, consentendo di operare con strumenti sempre più moderni ed efficienti.

LE PAROLE – Così la presidente C.R.I., Valeria Ghelleri: “Desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per questa preziosa donazione. La nuova ambulanza è un segnale concreto di vicinanza al nostro lavoro quotidiano e ci permetterà di garantire interventi sempre più tempestivi e qualificati. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio diventa un aiuto reale per i cittadini”.
Così il vicepresidente della Fondazione, Domenico Mercogliano: “Siamo tutti consapevoli di quanto una realtà come la Croce Rossa di Alessandria sia un sostegno fondamentale per la sanità pubblica. Tutti i servizi sono il valore aggiunto che consente al sistema sanitario di continuare ad essere vicino alle esigenze della cittadinanza, a partire dai più fragili. Tutto ciò necessita di continui investimenti nel parco automezzi e consegnare una nuova ambulanza alla Croce Rossa significa offrire ai cittadini uno strumento in più per erogare i servizi con efficacia e continuità”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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