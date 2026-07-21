TOP NEWS

Schlein “Con gli alleati ci sbrigheremo a fare il programma”

Di

Lug 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Quando sono diventata segretaria del Pd il nostro partito era al minimo storico. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo portato, nel giro di un anno e mezzo, il Pd al 24%; nessun partito è cresciuto così. Poi abbiamo dovuto ricostruire una alleanza e per tre anni abbiamo fatto proposte unitarie”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di “In Onda”, su La7. “Noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento per le elezioni. Quelli – ha aggiunto – sono 40 anni che sono abituati a stare insieme, noi in 3 anni abbiamo costruito un’alleanza non contro Meloni e abbiamo dimostrato di saper stare insieme. Quando lo facciamo abbiamo dimostrato di saper governare bene, ora ci sbrigheremo a fare il programma. Ho chiesto ai miei alleati di farlo in mezzo alla gente”, ha spiegato Schlein.

-Foto: Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Malagò ammette trattativa con Guardiola “Ma non è detto vada in porto”

Lug 21, 2026
TOP NEWS

La Cina avvia una campagna contro i rischi online per i minori

Lug 21, 2026
TOP NEWS

Cina, misure per promuovere i servizi domestici

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Schlein “Con gli alleati ci sbrigheremo a fare il programma”

Lug 21, 2026
TOP NEWS

Malagò ammette trattativa con Guardiola “Ma non è detto vada in porto”

Lug 21, 2026
TOP NEWS

La Cina avvia una campagna contro i rischi online per i minori

Lug 21, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone