Regione Piemonte: 14 milioni di euro per la riqualificazione energetica degli impianti sportivi

Nov 29, 2025 , , , , , , ,
Interno del palazzetto dello sport di Alessandria

Dalla Regione Piemonte arriva un’importante dotazione finanziaria di 14 milioni di euro, nell’ambito dei Fondi Fesr 2021-2027, destinati all’efficientamento energetico degli impianti sportivi, in particolare per la riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra. Beneficiari delle misure sono la Città Metropolitana di Torino, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Unioni Montane.
L’obiettivo è avviarsi verso una transizione energetica sostenibile, perseguendo i target energetico-ambientali nazionali e dell’Unione Europea. Una misura per rendere più efficienti gli impianti sportivi con l’abbattimento di consumi e la riduzione della spesa, negli ultimi anni aumentata in modo notevole.
La ripartizione dei fondi sarà questa: 10 milioni di euro per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione dei consumi, e 4 milioni di euro per la promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili, sempre per edifici pubblici.

LE PAROLE – Questo il commenti del presidente Cirio e degli assessori Bongioanni e Marnati: «Con questo provvedimento la Regione Piemonte va incontro alle richieste dei Comuni e delle società sportive che necessitano di impianti più moderni, sostenibili, efficienti e confortevoli, per chi si allena ed anche per chi assiste agli eventi sportivi. La capacità del Piemonte di attrarre grandi eventi sportivi, che rappresentano un forte traino ed esempio per tanti giovani, dev’essere supportata dallo stesso impegno per offrire loro la possibilità di praticare lo sport in modo diffuso, in impianti all’avanguardia, anche partendo dall’impatto ambientale e dall’uso intelligente delle risorse energetiche».

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

