ACI Alessandria e ‘Ruote nella storia’: domenica 5 ottobre auto d’epoca a spasso nel Monferrato

L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni di Alessandria, Bosco Marengo, Trisobbio e Sezzadio, presenta la 5^ edizione di “Ruote nella Storia”, in programma domenica 5 ottobre 2025. L’evento, parte del format nazionale promosso da ACI Storico, è molto più di un raduno: è un’esperienza di viaggio che unisce la passione per i veicoli storici alla scoperta di luoghi d’arte e borghi senza tempo, da vivere rigorosamente all’insegna dello slow driving.

Quest’anno i partecipanti saranno accolti ad Alessandria, da dove partiranno a bordo delle loro vetture d’epoca per raggiungere il magnifico Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, scrigno rinascimentale con opere di Giorgio Vasari, chiostri e spazi ricchi di storia. Il percorso proseguirà tra le colline dell’Alto Monferrato fino al borgo medievale di Trisobbio, dove gli equipaggi saranno ospiti del castello per un pranzo conviviale e avranno la possibilità di salire sulla torre per godere di una vista mozzafiato. Nel pomeriggio, la carovana farà tappa alla suggestiva Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio, fondata nell’XI secolo, celebre per i suoi cicli di affreschi e per il fascino del parco che la circonda.

A dare ulteriore prestigio all’iniziativa sarà la presenza della Polizia di Stato, che parteciperà con uno dei propri mezzi storici, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare un autentico simbolo della memoria automobilistica. Questa edizione di ‘Ruote nella Storia’ avrà anche un significato particolarmente intenso: sarà infatti l’occasione per rendere omaggio a Carlo Lastrucci, già presidente ​dell’ACI Alessandria, mancato a febbraio 2025, che con passione, dedizione e sguardo visionario ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo della manifestazione.

LE PAROLE – Così il direttore dell’ACI Alessandria, Umberto Rossi: “Ruote nella Storia è un’occasione unica per valorizzare il nostro straordinario patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, vissuto attraverso il fascino intramontabile delle auto d’epoca. Un viaggio che unisce storia, tradizioni e passione, rendendo protagonisti non solo i partecipanti, ma l’intero territorio”.

CREDITI – Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni locali, che con la loro collaborazione hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, e allo sponsor GrandiAuto S.p.A., partner che da anni condivide con ACI Alessandria i valori della sicurezza, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. INFO – ACI Alessandria – Tel. 0131-260553 / 331-7322407 – E-mail: [email protected]