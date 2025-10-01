Domani torna ‘Oktoberfest Cuneo’ con show, sfide tra boscaioli, balli, magìa e Santa Messa

Da domani, giovedì 2 ottobre, a domenica 5, l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Viglione 1, frazione San Rocco Castagnaretta) ospita la 2^ settimana di Oktoberfest Cuneo 2025, con tantissime proposte di intrattenimento musicale, 10.000 mq di Luna Park, la nuova Garden Stube e una ricca area eventi. Sul palco principale, ad intrattenere le tavolate con goliardici canti bavaresi, ci saranno i Kuni Kumpel, che lasceranno spazio ai grandi live serali degli Elemento 90 (giovedì 2 ottobre), della Ciposugar band (venerdì 3 ottobre) e dei Sismica (sabato 4 ottobre). Nell’area eventi esterna, invece, il sabato pomeriggio si potrà assistere ai coinvolgenti balli country della “Broken Heels Country School” e allo spettacolo di magia di Mago Trinchetto. Parte dell’area esterna sarà trasformata nel campo gara in cui si disputerà il “Pentathlon del Boscaiolo”, in cui una ventina di atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno per rappresentare l’Italia al 36° Campionato Mondiale di Disboscamento. Lo spazio sarà dedicato al legno con espositori a tema e lo scenografico lavoro di Barba Brisiu fino a domenica pomeriggio. La domenica mattina, alle 11, verrà celebrata la Santa Messa, come da tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Oktoberfest Cuneo sarà aperto fino a domenica 12 ottobre 2025, ogni giovedì e venerdì a partire dalle ore 18 e il sabato e la domenica dalle 11.

Il programma completo è sul sito www.oktoberfestcuneo.it.