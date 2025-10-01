Tante Ferrari radunate a Portacomaro, con un omaggio alla cugina di Papa Francesco

Grande successo di pubblico e partecipazione per l’evento organizzato dallo Scuderia Ferrari Club Alessandria a Portacomaro (AT), che ha visto la presenza e l’esposizione di 42 Ferrari, attirando l’attenzione di numerosi appassionati e visitatori. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di condivisione della passione per il marchio Ferrari, simbolo di eccellenza italiana nel mondo. Il pubblico ha potuto ammirare da vicino modelli di grande fascino e rilevanza storica, in un contesto che ha coniugato sport, tradizione e spirito di aggregazione.

I partecipanti hanno potuto ammirare, al volante delle loro splendide vetture, le colline patrimonio mondiale dell’Unesco, toccando i paesi di Grana, Montemagno, Scurzolengo e Castagnole Monferrato, scortati dal Ducati Club di Alessandria. Toccante anche il momento della consegna di un omaggio a Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, originario di quelle terre. Una donna che, a dispetto dei 93 anni, ha ancora una vitalità eccezionale.

LE PAROLE – Entusiasta il presidente dello Scuderia Ferrari Club Alessandria, Franco Giuliani: “Siamo molto soddisfatti. La grande partecipazione di pubblico conferma la capacità del mito Ferrari di attrarre ed emozionare, oltre a rafforzare il legame tra il nostro club e il territorio. Abbiamo trovato nell’Astigiano un’accoglienza davvero stupenda: il Comune e la Pro Loco di Portacomaro hanno fortemente voluto questo evento e sono stati un volàno eccezionale di tutta la manifestazione. Straordinaria l’ospitalità dell’Agriturismo Fratelli Durando di Portacomaro,-al pari di quella delle Cantine Sant’Agata e Franco Cavallero Spiriti. Senza dimenticare il Gruppo Sbandieratori e Musici Viatosto e la Banda Musicale di Portacomaro“.