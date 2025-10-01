Attualità Alessandrina Eventi Motori

Tante Ferrari radunate a Portacomaro, con un omaggio alla cugina di Papa Francesco

DiRaimondo Bovone

Ott 1, 2025 , , , , ,

Grande successo di pubblico e partecipazione per l’evento organizzato dallo Scuderia Ferrari Club Alessandria a Portacomaro (AT), che ha visto la presenza e l’esposizione di 42 Ferrari, attirando l’attenzione di numerosi appassionati e visitatori. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di condivisione della passione per il marchio Ferrari, simbolo di eccellenza italiana nel mondo. Il pubblico ha potuto ammirare da vicino modelli di grande fascino e rilevanza storica, in un contesto che ha coniugato sport, tradizione e spirito di aggregazione.

I partecipanti hanno potuto ammirare, al volante delle loro splendide vetture, le colline patrimonio mondiale dell’Unesco, toccando i paesi di Grana, Montemagno, Scurzolengo e Castagnole Monferrato, scortati dal Ducati Club di Alessandria. Toccante anche il momento della consegna di un omaggio a Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, originario di quelle terre. Una donna che, a dispetto dei 93 anni, ha ancora una vitalità eccezionale.

LE PAROLE – Entusiasta il presidente dello Scuderia Ferrari Club Alessandria, Franco Giuliani:Siamo molto soddisfatti. La grande partecipazione di pubblico conferma la capacità del mito Ferrari di attrarre ed emozionare, oltre a rafforzare il legame tra il nostro club e il territorio. Abbiamo trovato nell’Astigiano un’accoglienza davvero stupenda: il Comune e la Pro Loco di Portacomaro hanno fortemente voluto questo evento e sono stati un volàno eccezionale di tutta la manifestazione. Straordinaria l’ospitalità dell’Agriturismo Fratelli Durando di Portacomaro,-al pari di quella delle Cantine Sant’Agata e Franco Cavallero Spiriti. Senza dimenticare il Gruppo Sbandieratori e Musici Viatosto e la Banda Musicale di Portacomaro“.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

GEM di Valenza: premiati i diplomati col massimo dei voti. Sabato 4 ottobre un nuovo Open Day

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: lo studio del Dairi su pneumopatie e rischio cardiovascolare

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: cura e ricerca del DAIRI sulle patologie pediatriche perinatali

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Motori

Tante Ferrari radunate a Portacomaro, con un omaggio alla cugina di Papa Francesco

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Sinner batte Tien in due set e vince il torneo di Pechino

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Scoperta maxi piantagione di marijuana nel Palermitano, un arrestato

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Maxi operazione contro lo spaccio di droga ad Andria, 30 arrestati

Ott 1, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x