Syensqo di Spinetta Marengo: incontro aperto al pubblico per raccontare la sicurezza sul lavoro

Set 16, 2025 , , , , ,

Torna Fabbriche Aperte Lab, il ciclo di incontri promosso da Syensqo per rafforzare il dialogo con la comunità locale. Il 1° appuntamento dell’edizione autunnale si terrà martedì 23 settembre alle ore 17, presso lo stabilimento di Spinetta Marengo, e sarà interamente dedicato a un tema centrale per il mondo industriale e per il territorio: la sicurezza sul lavoro. Partecipazione gratuita. Posti limitati. Necessario accreditarsi entro il 22 settembre al seguente link: tinyurl.com/4h8zz22h

L’evento, dal titolo “Sicurezza sul lavoro. L’impegno quotidiano dello stabilimento di Spinetta Marengo”, offrirà uno sguardo approfondito sulle pratiche e le misure adottate da Syensqo per garantire la tutela e la prevenzione dei rischi, sia per i propri dipendenti che per il personale delle imprese esterne e i visitatori.
Durante l’incontro verranno illustrate le principali azioni messe in campo: dalla promozione di una cultura della sicurezza all’utilizzo di dispositivi di protezione, dalla formazione continua alla gestione organizzativa dei processi. Poi aperitivo informale e chiusura alle ore 20.

LE PAROLE – Così Federico Frosini, Site Manager di Syensqo Spinetta Marengo: “La sicurezza è il primo valore che guida ogni nostra azione in stabilimento. Crediamo che la condivisione con la comunità del nostro impegno quotidiano sia parte integrante di un percorso di fiducia reciproca e di trasparenza”.

