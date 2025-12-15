IN EVIDENZA

La fiamma olimpica arriva a Palermo, Cairoli accende il braciere

Di

Dic 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Sono le 20:40 quando l’ex campione di motocross Tony Cairoli raggiunge piazza Ruggero Settimo con la fiaccola nelle mani e accende il braciere situato sul palco accanto al teatro Politeama: Palermo celebra così le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo la prima di quattro giornate nelle quali la Fiamma attraverserà diverse città dell’isola. “È un momento che anticipa il nostro Capodanno, che normalmente facciamo qui e che faremo anche quest’anno – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla -. Siamo di fronte a una fiaccola straordinaria, che invita alla pace e ci trasferisce i valori dello sport, del rispetto dell’avversario, della qualità della vita vissuta nel senso più pieno. Questo per Palermo deve essere un ulteriore augurio e uno sprone a fare sempre meglio”. xd8/ari/mca3

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 16 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 15, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Guerra Russia-Ucraina e oltre, Ban Ki-moon e Santos sul fallimento dell’Onu

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Agsm Aim diventa Magis, nuovo brand per lo sviluppo nazionale

Dic 15, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 16 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 15, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, industria dei macchinari in forte crescita nel 14esimo Piano quinquennale

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

La fiamma olimpica arriva a Palermo, Cairoli accende il braciere

Dic 15, 2025
IN EVIDENZA

Guerra Russia-Ucraina e oltre, Ban Ki-moon e Santos sul fallimento dell’Onu

Dic 15, 2025