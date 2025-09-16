La tortonese ASTM costruirà un tratto della nuova metro di New York, progetto da 1.9 miliardi $

L’iniziativa è parte del più ampio progetto di prolungamento della linea Q, lungo il corridoio “Second Avenue/Broadway Express”, e prevede l’estensione della linea dalla 116a alla 125a Strada, consentendo un nuovo accesso al trasporto metropolitano ai numerosi residenti della zona di East Harlem.

Il progetto, del valore complessivo di 1,9 miliardi $, sarà realizzato dalla controllata statunitense Halmar International, leader del consorzio Connect Plus Partners in partnership con la spagnola FCC Construction. Si tratta della più grande commessa di scavo nella storia di MTA, società che gestisce la rete di trasporti più estesa del Nord America, al servizio di 15 milioni di persone in un’area di 5.000 miglia quadrate che comprende New York City, Long Island, il sud-est dello Stato di New York e il Connecticut.

Il progetto prevede: la realizzazione di due tunnel paralleli di 1.250 metri ciascuno, con diametro interno di 6,1 metri – lo scavo della nuova stazione sotterranea della 125a Strada – l’adeguamento del tunnel, risalente agli anni ’70, per ospitare la futura stazione della 116a Strada.

I tunnel saranno eseguiti con scavo meccanizzato che richiederà l’uso di 2 Tunnel Boring Machine (TBM), appositamente realizzate per affrontare le difficili condizioni geologiche e la logistica che caratterizzano il tracciato.

LE PAROLE – Così Umberto Tosoni, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM: «L’aggiudicazione di questo nuovo contratto negli USA rappresenta per noi motivo di grande orgoglio ed è un risultato estremamente significativo che conferma la nostra forza operativa, le competenze distintive del Gruppo e la capacità di realizzare progetti complessi in uno dei mercati più competitivi a livello globale. Questo progetto, in un mercato strategicamente rilevante e simbolico, che migliorerà la mobilità sostenibile nella città di New York, riflette pienamente la nostra strategia di crescita internazionale, il nostro impegno nel realizzare infrastrutture innovative e di alto valore per le comunità».