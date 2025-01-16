Il vicepresidente UE, Fitto: “L’obiettivo della Commissione è raddoppiare le risorse per la casa”

MILANO (ITALPRESS) – “L’obiettivo minimo della Commissione europea è quello di raddoppiare le risorse a disposizione destinate al tema della casa”. Lo ha sottolineato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, durante il convegno ‘Emergenza casa’ a Palazzo Marino. Poi ha aggiunto: “Milano, come tutte le grandi metropoli, vive un fenomeno che in Europa è molto diffuso, quello del sovrappopolamento delle aree urbane e dello spopolamento delle aree interne, temi su cui la Commissione Europea sta lavorando in modo efficace, con la predisposizione di un piano per realizzare case a prezzi accessibili. E lo fa con 2 strumenti: uno in atto, quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove ci sono diversi strumenti già operativi, e l’altro con la revisione della politica di coesione”.xm4/ads/mgg/mca1

