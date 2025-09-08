Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

Alessandria attende gli Alpini del 1° raggruppamento, da venerdì 19 a domenica 21 settembre

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2025
La foto dopo la presentazione dell'evento in Comune

Il 27° RADUNO ALPINI DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO avrà luogo ad Alessandria da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Presentato in Municipio giovedì scorso, fa presumere l’arrivo in zona di circa 25.000 persone, fra cui migliaia di alpini torinesi e cuneesi, 500 valdostani, 200 da Imperia, 100 da La Spezia. Per le ‘penne nere’ erano presenti Bruno Dalchecco (pres. sez. ANA Alessandria), Corrado Vittone (cons. naz.), Mario Venezia (vice-pres. sez. “Generale Camillo Rosso”) e Carlo Borromeo (capogruppo ANA “Domenico Arnoldi” di Alessandria).

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Il Raduno Alpini rappresenta per Alessandria un’occasione che va ben oltre il calendario delle celebrazioni. È la testimonianza concreta di cosa significhi unire memoria, identità e futuro. La presenza di migliaia di Alpini e delle loro famiglie non è soltanto un grande evento per la città, ma è soprattutto un richiamo a valori di solidarietà, impegno civile e servizio alla comunità che restano attuali”.
Così l’assessore Giovanni Barosini: “Un evento di grande qualità, con la consapevolezza che la presenza degli Alpini in città richiamerà visitatori anche in futuro. E la concomitanza dell’evento “Gagliaudo tra i mercanti” offrirà una buona immagine di Alessandria. Ringrazio gli Alpini di Alessandria per tutto quello che fanno: noi siamo al vostro fianco”.
Così l’assessora Irene Molina: “La grande forza degli Alpini sta nell’essere nati come forza militare e aver saputo trasformarsi in un grande esercito di pace. Infatti li ritroviamo dietro le opere di beneficenza e di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. Facciamoci coinvolgere dal loro entusiasmo e dalla loro passione: Alessandria sarà una città Alpina!”

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

