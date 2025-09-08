Alessandria attende gli Alpini del 1° raggruppamento, da venerdì 19 a domenica 21 settembre

Il 27° RADUNO ALPINI DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO avrà luogo ad Alessandria da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Presentato in Municipio giovedì scorso, fa presumere l’arrivo in zona di circa 25.000 persone, fra cui migliaia di alpini torinesi e cuneesi, 500 valdostani, 200 da Imperia, 100 da La Spezia. Per le ‘penne nere’ erano presenti Bruno Dalchecco (pres. sez. ANA Alessandria), Corrado Vittone (cons. naz.), Mario Venezia (vice-pres. sez. “Generale Camillo Rosso”) e Carlo Borromeo (capogruppo ANA “Domenico Arnoldi” di Alessandria).

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Il Raduno Alpini rappresenta per Alessandria un’occasione che va ben oltre il calendario delle celebrazioni. È la testimonianza concreta di cosa significhi unire memoria, identità e futuro. La presenza di migliaia di Alpini e delle loro famiglie non è soltanto un grande evento per la città, ma è soprattutto un richiamo a valori di solidarietà, impegno civile e servizio alla comunità che restano attuali”.

Così l’assessore Giovanni Barosini: “Un evento di grande qualità, con la consapevolezza che la presenza degli Alpini in città richiamerà visitatori anche in futuro. E la concomitanza dell’evento “Gagliaudo tra i mercanti” offrirà una buona immagine di Alessandria. Ringrazio gli Alpini di Alessandria per tutto quello che fanno: noi siamo al vostro fianco”.

Così l’assessora Irene Molina: “La grande forza degli Alpini sta nell’essere nati come forza militare e aver saputo trasformarsi in un grande esercito di pace. Infatti li ritroviamo dietro le opere di beneficenza e di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. Facciamoci coinvolgere dal loro entusiasmo e dalla loro passione: Alessandria sarà una città Alpina!”