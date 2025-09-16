Mercoledì 17 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. (Totò)
Santi del giorno
Sant’Ildegarda di Bingen (protettrice degli esperantisti), San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa), San Reginaldo (Eremita), San Satiro, Sant’Arianna (Martire in Frigia).
Accadde oggi
- 1787 firmata la Costituzione USA. “Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Usa”.
Così recita il preambolo della carta firmata il 17 settembre 1787 nella State House di Philadelphia. Ebbe 39 ‘Padri fondatori’, fra cui Benjamin Franklin, Alexander Hamilton e George Washington, poi 1° presidente.
Nati famosi
- Anne Bancroft (1931-2005), Usa, attrice. Nata a New York da genitori di Muro Lucano (PZ), Anna Maria Louise Italiano si formò alla ‘Academy of Dramatic Arts’, debuttò a 21 anni e a 31 vinse l’Oscar per ‘Anna dei miracoli’. L’altro film che la rese famosa fu ‘Il laureato’ (’67), dove fu Mrs. Robinson. Morta a New York, è ricordata anche per ‘Frenesia del piacere’ (’64), ‘Missione in Manciuria’ (’66) e ‘Gesù di Nazareth’ (’77) di Zeffirelli.
- Anastacia (1968), Usa, cantante. Nata a Chicago (Illinois), Anastacia Lyn Newkirk è una star del pop. In 27 anni di carriera e con 13 album pubblicati, ha venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo, conquistando pubblico e critica con la sua potente ‘voce nera’, in grado di spaziare dal ‘pop’ al ‘rhythm and blues’. Lei stessa definisce il proprio stile musicale “sprock”, fusione di soul, pop e rock.
- Joe Bastianich (1968), Usa, cuoco. Nato a New York, Joseph Bastianich ereditò la passione dei fornelli dalla madre, conduttrice di programmi di cucina. Partì dall’enoteca ‘Babbo’, aperta col collega Mario Batali, e proseguì con 11 ristoranti a New York che gli valsero ‘4 stelle’ sul NY Times per il locale ‘Del Posto’. Dal ’10 è giudice del talent show USA ‘MasterChef’, dall’11 anche nella versione italiana.
- Alessandro Siani (1975), Italia, comico. Nato a Napoli, Alessandro Esposito scelse il cognome d’arte per il giornalista ucciso dalla camorra. Formatosi al ‘Tunnel Cabaret’, sbarcò in TV (’98) poi passò a teatro e cinema. Esordì con ‘Ti lascio perché ti amo troppo’ (’06) e raggiunse l’apice con ‘Benvenuti al Sud’ (’10) e ‘Benvenuti al Nord’ (’12). Ultimo lavoro ‘Io e te dobbiamo parlare’ (2024).