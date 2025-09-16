Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 17 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Set 16, 2025 , , , , , , , , ,
La conturbante bellezza dell'attrice italo-americana Anne Bancroft, qui nel film 'Il laureato' (1967). I suoi genitori erano di Muro Lucano (PZ)

Frase del giorno

In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. (Totò)

Santi del giorno

Sant’Ildegarda di Bingen (protettrice degli esperantisti), San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa), San Reginaldo (Eremita), San Satiro, Sant’Arianna (Martire in Frigia).

Accadde oggi

  • 1787 firmata la Costituzione USA. “Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Usa”.
    Così recita il preambolo della carta firmata il 17 settembre 1787 nella State House di Philadelphia. Ebbe 39 Padri fondatori’, fra cui Benjamin FranklinAlexander Hamilton e George Washington, poi 1° presidente.

Nati famosi

  • Anne Bancroft (1931-2005), Usa, attrice. Nata a New York da genitori di Muro Lucano (PZ), Anna Maria Louise Italiano si formò alla ‘Academy of Dramatic Arts’, debuttò a 21 anni e a 31 vinse l’Oscar per ‘Anna dei miracoli’. L’altro film che la rese famosa fu ‘Il laureato’ (’67), dove fu Mrs. Robinson. Morta a New York, è ricordata anche per ‘Frenesia del piacere’  (’64), ‘Missione in Manciuria’ (’66) e ‘Gesù di Nazareth’ (’77) di Zeffirelli.
  • Anastacia (1968), Usa, cantante. Nata a Chicago (Illinois), Anastacia Lyn Newkirk è una star del pop. In 27 anni di carriera e con 13 album pubblicati, ha venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo, conquistando pubblico e critica con la sua potente ‘voce nera’, in grado di spaziare dal ‘pop’ al ‘rhythm and blues’. Lei stessa definisce il proprio stile musicale “sprock”, fusione di soul, pop e rock.
  • Joe Bastianich (1968), Usa, cuoco. Nato a New York, Joseph Bastianich ereditò la passione dei fornelli dalla madre, conduttrice di programmi di cucina. Partì dall’enoteca ‘Babbo’, aperta col collega Mario Batali, e proseguì con 11 ristoranti a New York che gli valsero ‘4 stelle’ sul NY Times per il locale ‘Del Posto’. Dal ’10 è giudice del talent show USA ‘MasterChef’, dall’11 anche nella versione italiana.
  • Alessandro Siani (1975), Italia, comico. Nato a Napoli, Alessandro Esposito scelse il cognome d’arte per il giornalista ucciso dalla camorra. Formatosi al ‘Tunnel Cabaret’, sbarcò in TV (’98) poi passò a teatro e cinema. Esordì con ‘Ti lascio perché ti amo troppo’ (’06) e raggiunse l’apice con ‘Benvenuti al Sud’ (’10) e ‘Benvenuti al Nord’ (’12). Ultimo lavoro ‘Io e te dobbiamo parlare’ (2024).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Regionali, Damiani “Il Governo non avrà scossoni”

Set 16, 2025
IN EVIDENZA

Regionali, Irto “Confidiamo in un risultato straordinario”

Set 16, 2025
IN EVIDENZA

Regionali, Pastorella “Programmi e candidati non in linea con Azione”

Set 16, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 17 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 16, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Chivu “Sommer non lo cambio, conosco la forza dell’Ajax”

Set 16, 2025
TOP NEWS

Guterres “Leader mondiali devono agire per la pace”

Set 16, 2025
TOP NEWS

Juric “Curioso di vedere il Psg, l’Atalanta è pronta”

Set 16, 2025