Mercoledì 17 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

genitori di Muro Lucano (PZ), Anna Maria Louise Italiano si formò alla ‘Academy of Dramatic Arts’, debuttò a 21 anni e a 31 vinse l’Oscar per ‘Anna dei miracoli’.

Anastacia (1968), Usa, cantante.

ha venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo, conquistando pubblico e critica con la sua potente ‘voce nera’, in grado di spaziare dal ‘pop’ al ‘rhythm and blues’. Lei stessa definisce il proprio stile musicale “sprock”, fusione di soul, pop e rock.