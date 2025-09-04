“Dona la Spesa per la Scuola”, sabato 6 settembre nei negozi Coop di Alessandria

Sabato 6 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, si tiene la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con le onlus e le realtà locali del terzo settore, a cui sono devoluti i prodotti raccolti per la consegna a famiglie bisognose.

Per tutto il giorno i consumatori potranno acquistare i materiali che intendono donare e consegnarli all’uscita, ad associazioni di volontariato e realtà benefiche del territorio che li destineranno alle famiglie bisognose. I volontari potranno anche dare indicazioni sui prodotti maggiormente richiesti.

In provincia di Alessandria “Dona la Spesa per la Scuola” coinvolgerà il superstore Coop di Alessandria (Caritas di Alessandria), il supermercato di Casale Monferrato in piazza Aldo Moro e

l’Ipercoop de La Cittadella (Caritas di Casale Monferrato), il supermercato Coop di Tortona (Casa di Accoglienza Vincenziana), e il supermercato Coop di Valenza (Direzione Didattica di Valenza).

Fino al 6 novembre continua l’iniziativa Coop per la Scuola: in tutti i negozi Nova Coop e sul sito coopshop.it, per ogni 15 euro di spesa si riceve un buono scuola che può essere consegnato a uno degli istituti iscritti al programma o donato direttamente attraverso l’App. I Soci Coop hanno inoltre la possibilità di trasformare i punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti=5 buoni; 100 punti=12

buoni). Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente,

oltre 100 tipologie di premi, adatti a tutti i gradi scolastici.

Per maggiori informazioni o per iscrivere la propria scuola: https://www.coopperlascuola.it/