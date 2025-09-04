Attualità Alessandrina Eventi Teatro

‘Favole napoletane’: sabato 6 settembre alle ore 11, da ‘Andando e Stando’ in via Bissati 14

Data: Sabato 6 settembre 2025 – Orario: Ore 11 – Luogo: Andando e Stando – libreria con mescita, Via Giuseppe Bissati, 14, Alessandria – Ingresso: Libero con prenotazione
A seguire (ore 12 circa): È troppo chiedere di bevere un caffè fatto bene?
Conferenza stampa di presentazione della seconda parte della rassegna teatrale Notte Illegale a Spasso. La compagnia offre un caffè ad amiche e amici, giornaliste e giornalisti per parlare di questa nuova iniziativa.

Prenotazioni: www.illegali.it/prenota
Regole per gli spettatori: Prenota in anticipo (posti limitati!) – Avvisa se non puoi venire – Goditi lo spettacolo in serenità! – Lo spettacolo è al chiuso, quindi si farà con qualsiasi meteo!

Di e con: Luigi Di Carluccio
Con la partecipazione di: Cinzia Di Carluccio
Regia e tecnico luci: Renza Borello
Consulenza artistica: Teseo Di Carluccio
Con la collaborazione di: Lorenza Torlaschi.

