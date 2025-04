Quartiere Cristo, la Pasquetta al ‘Forte Acqui’ dalle 9 alle 19 di lunedì 21 aprile

Anche quest’anno torna l’appuntamento con PASQUETTA AL FORTE ACQUI, promossa dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Città di Alessandria e diverse associazioni del Territorio tra cui il Centro Incontro Cristo e L’associazione Terra di Pan.

Lunedi 21 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, una giornata dedicata alle famiglie, con particolare attenzione ai bambini, in un’area di oltre 4.000 mq di verde. Attività sportive (calcio, eco-giochi a cura di ‘LudoPuzzle’); dalle 10 “Che Uovo di Pasqua Sei” con Terra di Pan, dalle 11 alle 12,30 laboratori per i più piccoli. Alle 15 caccia alle uova e battaglia di colori e i trampolieri col progetto “Per brindare alla pasquetta”.

Ingresso da via Casalcermelli – per chi abita nel Quartiere Cristo meglio raggiungere l’area a piedi o in bicicletta – per chi arriva da altri quartieri o da fuori, disponibili i parcheggi nelle piazze e zone limitrofe.

Alle ore 11 la Santa Messa. Alle 12 allestimento area con posti a sedere per il ristoro preparato dai volontari. Si potrà partecipare con la famiglia al tradizionale pic-nic e ognuno potrà organizzare il proprio spazio all’interno dell’area verde. Vietata l’accensione di fuochi.

Per chi porterà il cane all’ingresso saranno consegnati i sacchetti per le deiezioni.

Dalle 14 la musica con Roby e Cinzia e il Karaoke.

Disponibili volontari Unac e Castellazzo Soccorso, fontanella, cassonetti per i rifiuti, bagni chimici.

INFO – tel. cellulare: 370-1128366 – email: [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

