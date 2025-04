Ospedale di Alessandria: visite gratuite ed eventi all’Open Week Salute Donna, 22-23-24 aprile

Grande successo per le iniziative dell’Ospedale di Alessandria, nell’ambito dell’Open Week Salute Donna 2025, organizzato a livello nazionale da Fondazione Onda. Le visite ginecologiche e neurologiche gratuite hanno registrato il tutto esaurito. Sono ancora disponibili, su prenotazione, i colloqui gratuiti di educazione alimentare con il nutrizionista, rivolti esclusivamente a pazienti affette da cefalea, in programma nei giorni 22-23 aprile (14-16.30) e 24 aprile (9-12.45) presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile “Santi Antonio e Biagio” (Blocco H, terzo piano).

Per prenotarsi è possibile scrivere a [email protected].

Il programma dell’Open Week si arricchisce inoltre di 2 appuntamenti culturali e divulgativi aperti a tutta la cittadinanza. Il primo è previsto per mercoledì 24 aprile dalle 16 alle 17 nel Salone di Rappresentanza dell’AOU AL, con l’incontro “Non solo pelle. Dal visibile all’invisibile nella salute della donna”, un momento di sensibilizzazione e approfondimento sulle malattie cutanee croniche e sulla prevenzione dei tumori della pelle, a cura della SS Dermatologia, la cui Responsabile è la dott.ssa Claudia Leporati.

Il secondo appuntamento sarà invece dedicato alla musica con “Infinite Women”, in programma lunedì 29 aprile dalle 11 alle 12.30 nel cortile della chiesa dell’Ospedale Civile o, in caso di maltempo nel Salone Narrativo del Reparto di Ostetricia e Ginecologia al primo piano. Si tratta di un laboratorio di musicalità ispirato alla contaminazione tra Medical ed Environmental Humanities, che offrirà alle partecipanti un’occasione per esplorare la propria voce, la corporeità e l’espressività attraverso il linguaggio dell’arte. In questo senso, decisivo per la realizzazione dell’evento è stato l’apporto del Centro Studi per le Medical Humanities DAIRI, la cui Direttrice Scientifica è la dott.ssa Patrizia Santinon.

L’Open Week Salute Donna si conferma così un’importante occasione per promuovere la salute femminile, unendo alla prevenzione clinica l’ascolto, la cultura e il benessere, in linea con il percorso di umanizzazione delle cure portato avanti dall’AOU AL.