Quartiere Cristo, è nata la nuova Pro Loco: si chiama ‘Lisòndria 1168 Aps’

Al Quartiere Cristo è stata costituita ad inizio settimana la Pro Loco “Lisòndria 1168 Aps”, con 14 soci fondatori. Aderirà all’UNPLI, gli iscritti sono già più di 60 e il direttivo sarà in carica 12 mesi; l’obiettivo è coinvolgere tutti i quartieri e le realtà cittadine.

I progetti della Pro Loco sono diversi: eventi musicali, ricreativi, sportivi; valorizzazione del territorio e dei sui prodotti, storia della città, scambi sociali e culturali, occasioni di aggregazione per i cittadini, con iniziative e manifestazioni che sappiano unire nell’interesse di tutta la Comunità.

Sarà dedicata un’attenzione particolare ai più piccoli, agli adolescenti e ai giovani, ascoltandoli e coinvolgendoli nelle attività, rispondendo il più possibile alle loro richieste.

I Fondatori della Pro Loco “Lisòndria 1168 Aps” puntano sul volontariato dei suoi componenti e sperano che l’amicizia sia il principale motore di collaborazione e condivisione. Ma sarà importante il supporto di tutta la città. Il direttivo: Michele Caridi (presidente), Monica Bogliolo (vice), Chantal Senetta (segretaria), Riccardo Galvan (tesoriere). Lucia Sarmentino, Debora Concialdi, Giovanni Aigotti, Roberto Scabiosi, Alessandro Federici, Roberto Zanin, Alessia Gaione, Fabio Gallo, Andrea Perissinotto, Angelino Lanzino (consiglieri).

La sede provvisoria è in via Parri 8, ma presto sarà attivato un ufficio, con telefono/whatsapp e un sito web. Il 1° direttivo si terrà ad inizio maggio, ma già il 25 aprile sarà allestito uno stand in piazza Ceriana per il tesseramento.