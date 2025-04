CIA Alessandria-Asti: studenti dalla Norvegia per potare vigne e assaggiare bunet

Ben 85 studenti della Facoltà di Agraria di Trondheim, in Norvegia, si sono recati in visita didattica da Franca Dino, presidente di Turismo Verde Cia Piemonte, titolare dell’azienda agricola e Agriturismo I Salici Ridenti di Nizza Monferrato e da Cascina Collina, di Hilde e Stein Pietro. La delegazione norvegese è stata sul territorio nella giornata di giovedì 10 aprile per conoscere l’agricoltura locale e le caratteristiche italiane del settore.

Nell’azienda Cascina Collina, dei norvegesi Hilde e Stein Pietro, hanno partecipato ad un laboratorio di potatura delle viti, poi hanno visitato la cantina, con un momento di degustazione, e chiuso il giro da Dino che, con un perfetto inglese, ha proposto loro un menù tipo del territorio: vitello tonnato, insalata russa, salame rustico, lasagne e bunet (con variazioni per intolleranti e vegetariani/vegani).