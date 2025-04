Cane anziano, costretto alla catena, salvato dalle Guardie dell’OIPA di Alessandria

Muffin è un anziano meticcio di taglia medio-piccola, costretto a vivere legato a una catena fissa, accanto al muro di un capannone: una condizione inadeguata per qualsiasi animale e deleteria per un cane anziano e malato come lui. Il povero Muffin, un incrocio con un cane da caccia, è stato salvato dall’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, che hanno riscontrato immediatamente la sua estrema magrezza. Muffin presentava inoltre evidenti problemi alla cute e al pelo: pelle arrossata e sanguinante, forse a causa del continuo grattarsi, ma anche una perdita di pelo importante. Per questo, Muffin è stato subito prelevato e sottoposto ad accertamenti veterinari.

Ora si trova al canile e l’OIPA lancia un appello a chiunque possa contribuire per sostenere le spese veterinarie per Muffin: anche una piccola donazione può fare la differenza per garantirgli le cure e l’assistenza di cui ha estremo bisogno. Una volta completamente ristabilito, si cercherà per lui un’adozione del cuore in una famiglia amorevole, che lo possa accogliere e donargli l’affetto e le attenzioni che gli sono mancati finora.

OIPA ricorda che tenere un animale legato a catena, oltre a essere un atto inumano, configura un illecito, come previsto da diversi regolamenti comunali e leggi regionali; senza escludere, in taluni casi, una responsabilità penale.

