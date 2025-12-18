IN EVIDENZA

Righi “Catricalà ha tracciato la via a tanti giuristi”

Dic 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “È un premio intitolato a un luminare, a una persona che ha tracciato la via a tanti giuristi, e che è nato raccogliendo la figura di civil servant che è stata Antonio nel tempo”. Lo ha detto Paolo Righi, presidente onorario di Fiaip e membro del comitato organizzatore del premio Catricalà, giunto alla quinta edizione. “Quest’anno abbiamo deciso di raffigurare un’altra parte della sua attività, quella di giurista che ha sempre guardato anche alle imprese”, ha detto spiegando la scelta di assegnare il riconoscimento a Sabino Cassese e Andrea Illy.

