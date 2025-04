Biblioteca Civica: giovedì 17 presentazione del romanzo ‘Le 27 sveglie di Atena Ferraris’

Dopodomani, giovedì 17 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala Bobbio della Biblioteca Civica di Alessandria, la scrittrice Alice Basso, una delle voci più amate della narrativa italiana contemporanea, presenterà il suo nuovo romanzo “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”. INGRESSO LIBERO.

L’evento, realizzato in collaborazione con Costruire Insieme, in sinergia con la libreria Ubik di Alessandria e l’associazione culturale “Comitato della Valle”, sarà un’occasione speciale per entrare nel mondo di Atena Ferraris, la nuova protagonista creata dalla penna di Alice Basso.

IL LIBRO – Un titolo curioso, un personaggio nuovo, una storia che ha già fatto innamorare il cinema: prima ancora di vedere la luce in libreria, il progetto è stato opzionato dalla più importante casa di produzione cinematografica italiana. Un ulteriore riconoscimento per un’autrice che ha già conquistato oltre mezzo milione di lettori.

A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Bruno Volpi, mentre le letture affidate a Fulvia Maldini daranno voce e atmosfera ai personaggi del romanzo, immergendo il pubblico nell’universo narrativo dell’opera. INFO: 0131-515917, [email protected]