Stasera alle 21 in via Dante con il Circolo di Lettura “La Voce della Luna”

Torna, tra suggestioni letterarie e cinematografiche, il Circolo di lettura promosso dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna”, per l’occasione in collaborazione con il gruppo dei commercianti di via Dante, nell’ambito del rilancio degli spazi e delle attività di questa parte del centro cittadino.

L’appuntamento, aperto gratis al pubblico, sarà un modo per ritornare a discutere dell’intreccio tra cinema e letteratura, in vista dei prossimi eventi autunnali dell’Associazione, tra cui la sesta edizione del “Cinefestival Immersi nelle storie”, in programma ai primi di novembre.

Circolo di lettura La Voce della Luna – Giovedì 18 luglio, alle ore 21.00 – Galleria Universo di via Dante ad Alessandria.

Per informazioni e adesioni al Circolo o all’Associazione: