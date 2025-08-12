Cultura & Eventi Eventi Spettacoli

Musica: in uscita il 22 agosto ‘Anime Ribelli’, nuovo singolo di Nicoletta Pedrini

Un inno potente e viscerale alle anime che non si piegano, che attraversano la vita con il fuoco dentro, tra lotta e rinascita, gridando per la libertà. Un brano pop cantautorale con influenze etniche, avvicinamento di musica e parole al popolo, tra l’innovazione e la tradizione, con un messaggio attuale e universale. Lo stile di Nicoletta Pedrini si riconferma in perfetto equilibrio. Con la regia di Matteo Evangelisti, il brano prende vita anche attraverso le immagini del videoclip ufficiale in uscita prossimamente catturando l’essenza del testo, giocando sul contrasto tra le costrizioni di una società-gabbia, rappresentata da una stanza buia, e la voglia di anticonformismo e libertà. La voglia di affermare la propria identità individuale ha la meglio sull’omologazione quando ci si accetta in tutta la propria diversità. 

BIOGRAFIA – Nicoletta Pedrini  è una cantautrice classe 1992, nata a Codogno (LO), con una voce che non si dimentica e una storia che lascia il segno. Dopo un primo viaggio tra le arti dello spettacolo, sceglie di seguire la sua vera essenza: la musica. Una scelta radicale, viscerale, che dà vita a uno stile unico dove si fondono cantautorato moderno, elettronica, sonorità etniche e sfumature pop-rock.
La sua è una scrittura che vibra di verità, libertà e rinascita. Ogni canzone è un frammento d’anima, un racconto profondo che parte dall’esperienza personale e arriva dritto al cuore di chi ascolta.
Finalista ad  Area Sanremo  e vincitrice dell’Arlekin Festival  in Bulgaria – il suo primo importante riconoscimento internazionale – Nicoletta si fa conoscere con brani come “Vivi in Me”, “Oasi” e “La Fenice”, che entrano nelle classifiche digitali e collezionano migliaia di ascolti e passaggi radiofonici. La stampa e il pubblico iniziano a seguirla con attenzione: è una voce nuova, autentica, che cattura.
Il suo percorso artistico la porta su palchi regionali, nazionali e internazionali. Tra le esperienze più significative:  Sanremo , ospite del  MEI  (il Meeting delle Etichette Indipendenti, uno dei principali eventi dedicati alla musica indipendente italiana), l’apertura di concerti per artisti di spicco del panorama musicale e grandi manifestazioni di fronte a migliaia di persone.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Cultura & Eventi Eventi Spettacoli

