“Art for all – AFA26”, la riqualificazione urbana attraverso l’arte, 20-21 luglio ai giardini pubblici

AFA26 è un progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria, attuato con la collaborazione del Circolo del Cinema Adelio Ferrero e l’associazione Ohimeme e, per il 2° anno, l’iniziativa avrà luogo ai Giardini Pubblici di viale Repubblica ad Alessandria. Un’occasione per riconsiderare la performance artistica come mezzo privilegiato di indagine sociale e consapevolezza civica. Ingresso gratuito.

Così l’assessora alla Politiche Vittoria Oneto: “L’idea è quella di stimolare la cittadinanza a riscoprire le potenzialità di questo meraviglioso luogo, i Giardini Pubblici, rendendolo vivibile e sicuro per ogni fascia d’età. Un luogo dove i bambini possano giocare, i giovani socializzare, avendo le opportunità per esprimersi”.

Il programma

Sabato 20 luglio – ore 10 – “Coloriamo i Giardini”, laboratorio artistico per bambini (fascia d’età 6/12) a cura della street artist Susanna Bobbio.

Ore 18 – Cafoonè Podcast Live – chiacchierate informali dove vengono trattati vari argomenti, sempre dando la precedenza alla voce dell’ospite, che in questa puntata sarà Nicholas David Altea, giornalista, social media manager e web editor, scrive per Wired Italia e Rumore.

Ore 21.30 – Rap Culturale Live: Falco, Metis, Paul Wild, Sader, Il Narra.

Ore 23.30 – AFA26 Resident DJ Set

Domenica 21 luglio – ore 10 – Concerto del mattino, Mellow Tones Quartet – Standard Jazz

Ore 10 – “Coloriamo i Giardini”, laboratorio artistico per bambini (fascia d’età 6/12) a cura della street artist Susanna Bobbio.

Ore 21 – Spettacolo “Eco-Medy il ritmo della terra”, Teatro, Danza, Musica, scritto e interpretato dal gruppo comico “IPanchinaz”.

Info

Telefono: 389-4226172

Sito: www.afa26.it

Sabato dalle 0re 12 – Drinks: ‘Andando e Stando’ – Food: ‘Il vetusto Monferrato’.

Si potranno visionare le prove aperte dello spettacolo, partecipare ad un laboratorio di pittura e apprendere qualche tecnica base di disegno.

Domenica 21 luglio alle ore 18, oltre alla messa in scena dello spettacolo finale, saranno tutti invitati a ragionare insieme e condividere idee per dare nuova vita ai Giardini Comunali: tutte le proposte da scrivere in un quaderno che verrà consegnato al sindaco.