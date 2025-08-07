Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

‘Aperti per ferie’: l’Enoteca Regionale del Barolo vi aspetta da oggi a domenica 17 agosto

Ago 7, 2025 , , , , ,

Da giovedì 7 a domenica 17 agosto, tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30, la boutique dell’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso via Collegio Barolo) a Barolo è “aperta per ferie” con possibilità di assaggi senza prenotazione fino alle 18. Ma, novità di questo 2025, nelle stesse date l’Enoteca propone anche “Il Barolo consapevole”, una Barolo-experience su prenotazione, alle 12 e alle 15, con il direttore dell’Enoteca Regionale, Cristiana Grimaldi.
Per rispondere alla domanda ‘Come si assaggia e si sceglie un Barolo?‘, i partecipanti saranno accompagnati in un assaggio guidato di tre Barolo DOCG 2021 provenienti da zone diverse, occasione perfetta per approfondire in modo semplice e piacevole alcune curiosità legate al re dei vini: quando aprire una bottiglia, come e perché decantarla, quale bicchiere scegliere, come valutare il tappo e, soprattutto, come leggere correttamente un’etichetta di Barolo. L’iniziativa, della durata di circa un’ora, è su prenotazione obbligatoria sul sito www.enotecadelbarolo.it

