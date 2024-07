Miele e nocciole: il punto della situazione al talk ‘Cia’ di domani a Ca’ Rotta di Trisobbio

Una stagione difficile per miele e nocciole saranno gli argomenti di approfondimento che Cia Alessandria propone ad un incontro organizzato anella azienda agricola Ca’ Rotta di Trisobbio domani, venerdì 19 luglio, alle ore 17.30.

Gli interventi previsti sono di Gabriele Carenini – presidente regionale Cia Piemonte, Daniela Ferrando – presidente provinciale Cia (Apicoltura e corilicoltura, ricchezza di generazioni), Michele Tagliabue – Aspromiele (Costi di produzione del miele), Lorenzo Traversa – presidente Consorzio Tutela Nocciola IGP (Tutela e valorizzazione della nocciola IGP), Valentina Natali – consulente tecnico Cia Alessandria (Qualità e monitoraggio della corilicoltura del territorio), Cristiano Fini – presidente nazionale Cia, che chiuderà i lavori.

Al termine, sarà inaugurata la casetta per apiterapia, una struttura in legno dove sarà possibile ascoltare e ammirare da molto vicino in totale sicurezza il lavoro delle api.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare i 101 anni di attività di Ca’ Rotta di Daniela Ferrando, cascina che da generazioni porta avanti l’attività agricola dalla famiglia Ferrando. Il traguardo sarà commemorato anche dall’esposizione di una mostra fotografica che racconta la vita agreste di Ca’ Rotta, la storia di famiglia e una carrellata di documenti storici dell’azienda agricola (dai registri di vendita delle produzioni al contratto di acquisto dell’immobile, dal documento di chiamata alle armi degli uomini di famiglia all’incarico di balia della signora Rosa alla Casa Reale e molto altro ancora). Saranno esposti anche trattori d’epoca e altri strumenti di lavoro storici.

All’evento Cia Alessandria parteciperanno anche funzionari e dirigenti di Cia Asti al completo; tra le autorità che hanno confermato la loro presenza, anche l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

Il talk sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Cia Alessandria.